模特兒犬變寵物犬 她的「寶咖咖」超有主見

2018年09月14日 07:30 中時 林欣儀

模特兒犬華麗變身成為愛撒嬌的寵物犬！被訓練擔任模特兒犬的巧克力貴賓「寶咖咖」因個性倔強，2年前提早退役，幸運的被愛狗女孩Chris收養。提到愛犬，Chris笑說，「寶咖咖」相當有主見，剛開始還會咬人，但感受到被愛，現在已鮮少發脾氣。

眨著一雙無辜大眼的「寶咖咖」外型惹人疼愛，Chris說，牠身世其實很坎坷，原本是寵物美容學院老師友人的小狗，但主人將牠託付給老師後即失去蹤影，無奈下，只能接受訓練、擔任起專業模特兒犬的工作，常常一站就要3、4小時不能亂動，相當辛苦。

曾經因擔任模特兒犬被剪毛而得獎的「寶咖咖」個性倔強，常會在訓練或工作時出現反抗情緒，提早從模特兒犬的行列中退役，Chris說，當下即決定收養牠，剛帶回家時，牠因較文靜、怕生且情感脆弱，總是窩在角落觀察大家，後來才逐漸融入環境。

到底多有個性？提到「寶咖咖」的倔脾氣，Chris疼愛又無奈，她說，有時帶「寶咖咖」外出散步，牠為了不想走路，怎麼拉都拖不動，甚至還因此磨到腳流血，後來幾經磨合，才發現「寶咖咖」不配合是因為牠只走自己想走的路，決定順著牠的意思，也因此常被帶到很多奇怪的地方散步。

令人不忍的是，「寶咖咖」臀部長了顆瘤，今年4月間因化膿流血被發現，Chris說，當時就帶牠到動物醫院，目前腫瘤雖已獲得治療，但也因生過一場病，「寶咖咖」近幾月都較為虛弱，家人只能多多關心、照顧牠。

(中時 )