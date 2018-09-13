囂張男打完警所長交保 又嗆「打局長」遭法辦

2018年09月13日 15:52 中時 葉書宏

33歲鄭姓男子10日在新北市新店區不服警方攔檢，還揮拳毆打警察，遭警方依妨害公務罪嫌法辦，豈料，交保後竟邀約友人慶功，游姓友人還留言說「下次打局長了！」鄭嫌回應「必須的！」兩人今（13日）被警方約談到案，再依恐嚇罪嫌法辦。

警方調查，鄭嫌駕車行經新北市新店區安康路2段，連續闖3個紅燈遭攔下，他坦承有喝了2瓶啤酒，卻口出惡言不服酒測，還揮拳毆打新店警分局安康派出所所長陳冠儒，導致所長後腦勺紅腫並暈眩，其他警力見到鄭嫌襲警，當場拿出辣椒水攻擊並壓制逮捕。

鄭嫌酒測後，酒測值為0，警方研判可能因酒測時效過太久，酒精已經代謝，警訊後將鄭嫌依害公務罪嫌送辦，闖紅燈部分依法開單告發。

豈料，鄭嫌移送交保後竟邀約友人在新店區某薑母鴨店慶祝，鄭嫌酒後在臉書發文，「交保回來，新店，不漏氣！」33歲游姓友人竟在該文底下回覆「下次打局長了」，鄭男回應「必須的」，2個人再被警方約談到案。

鄭嫌、游嫌到案後態度大轉變，頻頻向警方致歉還稱「都是開玩笑的！很不好意思！」警訊後再依恐嚇罪嫌法辦。

新店警分局表示，為遏止此脫序行為，依刑法305條恐嚇罪嫌將發文者函送地撿偵辦；警察公權力不容挑戰，針對此案，新店警方未來將加強安坑地區治安動態查訪並規畫各類勤務，遏止囂張氣焰及不良風氣。

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(中時 )