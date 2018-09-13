家長批童書《穿裙子的男孩》鼓勵變裝 龍安國小暫停借閱

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台北市龍安國小有家長向媒體「爆料」稱，該校圖書館選書《穿裙子的男孩》有「鼓勵變裝」的意味，校方決定暫時停止借閱，出版社今則發布聲明捍衛書籍，直指一本好書從國小圖書館被下架令人惋惜；不過，校方仍表示，要經過今晚校內委員會討論後，才會決定是否恢復借閱。

媒體昨晚報導，一名龍安國小家長投訴校內圖書館選書《穿裙子的男孩》，書面上有男孩變裝穿女生裙子的照片，形同鼓吹孩子效法變裝，學校不應該給國小學生看。消息傳出後，校方雖表示高年級孩子與其他家長並未反映書籍不妥，且該書其實內容正向，但因首次有家長反映，仍暫時將書籍停止借閱。

今該童書的出版社發布聲明表示，該書由英國兒童文學家大衛威廉斯所寫，希望讓孩子知道每個人都是獨一無二的個體，強調彼此尊重、接受別人與自己的不同，看完這本書，就能領會作者引領讀者，盼跳脫刻板印象帶來的誤解、學習尊重他人。出版社表示，對於這本書被下架讓人感到心疼，當一本好書，從一所小學的圖書館下架，多麼令人惋惜！

不僅出版社發聲明直指「惋惜」，社會輿論也認為該家長欠缺性別平等與人本觀念，學校也無法基於教育理念而堅持，但龍安國小校長李淑芳下午接受記者訪問時仍強調，目前學校老師初步閱讀這本書，的確覺得「內容不錯」，今晚將開委員會討論，讓與會老師進一步了解這本書，回到教室後也可以跟孩子推薦閱讀。

但當被追問，既然覺得書本內容不錯，為什麼不能恢復借閱？李淑芳僅表示，還是希望透過委員會，形成共識；換言之，會後也有可能做出「不恢復借閱」的決定？李坦言，會議結論會怎麼樣，要在會議中慢慢形成共識，「不是不可能」。

對此，北市教育局主任祕書陳素慧定調，局內對於學校是否應停止借閱該書、停止幾天「是有疑問的啦」，但也許學校考量不要造成閱讀老師的壓力、盼將貼在圖書館內的書本介紹寫得更加詳盡，所以才先停止借閱，「但如果書籍正向，應該看老師如何引導（閱讀），我們不希望停止借閱太久。」

除教育局態度傾向龍安國小應將《穿裙子的男孩》恢復借閱，台北市和平實小校長黃志順也力挺「應跳脫刻板成見」的態度，今直接在校內著裙裝。但他表示，穿裙子是要表達教育理念，但因為教育就在日常中，不是新聞行銷，所以婉拒接受採訪。

(中時 )

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