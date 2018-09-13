《時來運轉》運彩報報 - 英超百花齊放 3隊開季4連勝

2018年09月13日 15:51 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

近10年的英格蘭超級足球聯賽蓬勃發展，全球資金海量湧入，不僅是豪門球隊可以花鉅資引進球星，中小型球會為求能在英超生存，甚至寫下「萊切斯特城奇蹟」，也不斷改寫隊史轉會費紀錄，相比起其他歐洲四大聯賽（西甲、德甲、義甲和法甲）幾乎由一到兩支球隊所壟斷，英超自從曼聯在2006-07賽季到08-09賽季締造3連霸後，竟也再無球隊能夠衛冕成功，而且近10年的冠軍由4支球隊瓜分，英超競爭之激烈程度可見一斑。

2018-19賽季的英超聯賽已踢完4輪，包括利物浦、切爾西和沃特福德等3支球隊同時取得4連勝，這是自2009-10賽季以來的第一次，不過當年3支開季4連勝的球隊為切爾西、托特納姆熱刺和曼城，都是豪門球隊，但本季有平民球隊沃特福德異軍突起，不禁讓人想起15-16賽季神奇奪冠的「狐狸」萊切斯特城，以及上賽季排名第7獲得歐洲聯賽資格賽名額的小市場球隊班來。

本週第5輪英超，已創造隊史在頂級聯賽最佳開季的沃特福德，還有機會寫下不可思議的5連勝嗎？「紅軍」利物浦同樣創下隊史英超最佳開季，上一次開季4連勝已經是1990年英甲時代的往事。切爾西隊史最長開季連勝是2005-06賽季的9連勝，最近一次超過開季4連勝則是2009-10賽季的6連勝，這兩個賽季切爾西都順利奪冠，正所謂「好的開始是成功的一半」，近4季兩度奪冠的切爾西，似乎已準備好要從曼城手中奪回榮耀。

「藍軍」切爾西本週將在主場迎戰「升班馬」卡地夫城，對手開季4輪只得2和2敗，如無意外可望收獲5連勝，下週作客對西漢姆聯的「倫敦德比」，如果順利追平09-10賽季的紀錄，接著一週就將要與紅軍正面交鋒。

利物浦本週將遭遇開季後首個難關，作客溫布利挑戰托特納姆熱刺，熱刺上一輪作客被沃特福德逆轉，中止開季3連勝，本週與紅軍強強對碰，鹿死誰手難以預料，但以兩隊本季的氣勢而言，紅軍是稍佔上風。

最後也來關切「大黃蜂」沃特福德，阿根廷中場羅貝托佩雷拉（Roberto Pereyra）、希臘左後衛霍萊巴斯（José Holebas）以及隊長迪尼（Troy Deeney）開季狀態大爆發，前4輪三人聯手貢獻6進球5助攻，加上比利時中衛卡巴塞勒（Christian Kabasele）領軍的防線固若金湯，大黃蜂本週在主場迎來開季狀態一般的「紅魔」曼聯，絕對有能力重演16-17賽季主場3：1大勝對手的戲碼。雖然說大黃蜂要進化成爭冠球隊尚有很長的路要走，但超越隊史最佳的英超第13名成績不是難事，甚至有機會複製班來上季殺入歐洲聯賽的成功。

(中時電子報)