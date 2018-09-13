藤井實彥腳踹慰安婦像 高金素梅提這件事喊：絶非偶然

友善列印
中時

日人藤井實彥腳踹慰安婦銅像，引發國內強烈反彈，無黨籍立委高金素梅則在臉書直言「這事件的發生絶非偶然」。她指出，2016年在琉球舉辦的「台灣之塔」落成典禮，碑文將台灣人從受害者變加害者，題字落款人還是「總統 蔡英文」；而這篇碑文已讓民進黨變成「背叛台灣的執政集團」，有這樣的執政黨，當然就會有藤井實彥腳踢慰安婦銅像事件。

高金素梅昨在臉書表示，日本人藤井實彥腳踢慰安婦銅像事件引發軒然大波，國民黨強烈要求政府向日本政府嚴正抗議；執政黨則以駐日代表謝長廷出面、幾位民代上節目，一方面譴責藤井實彥個人，一方面強調與日本政府無關，不要影響台日關係。

「這事件的發生絶非偶然」高金素梅進一步說，2016年6月底在琉球，台日政要出席「台灣之塔」落成典禮，而「台灣之塔」是為二戰「沖繩戰役」犧牲的台灣人慰靈所建，題字落款人為總統蔡英文，碑文中卻出現一段「⋯當年日台戰士皆為同胞、生死與共、榮辱同擔.⋯」。

高金素梅直言，這篇碑文改寫了歷史，台灣人從「被殖民統治」的位置轉變為「與殖民者皆為同胞、生死與共、榮辱同擔」；一百多年前，日本軍國主義發動侵略戰爭，全亞洲有數千萬人受害犧牲，受害的台灣同胞也有60萬人，如今卻因蔡英文落款的一段碑文，受害者變加害者。

高金素梅說，執政黨的從政黨員可以不用再為「慰安婦事件」言詞閃爍、模糊焦點，好好研讀這一篇碑文，已讓民進黨變成「背叛台灣的執政集團」，有這樣的執政黨當然就會有藤井實彥腳踢慰安婦銅像事件，也終於瞭解為什麼民進黨在「促進轉型正義條例」的審議過程中，堅持不納入日據時期的轉型正議，「因為，怎麼能向『生死與共的同胞』討公道？」

(中時 )

傳承客語文化 政院通過「財團法… 洪耀福：促轉會有人在練肖話、打…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。