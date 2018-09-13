藤井實彥腳踹慰安婦像 高金素梅提這件事喊：絶非偶然

2018年09月13日 15:57 中時 楊佳穎

日人藤井實彥腳踹慰安婦銅像，引發國內強烈反彈，無黨籍立委高金素梅則在臉書直言「這事件的發生絶非偶然」。她指出，2016年在琉球舉辦的「台灣之塔」落成典禮，碑文將台灣人從受害者變加害者，題字落款人還是「總統 蔡英文」；而這篇碑文已讓民進黨變成「背叛台灣的執政集團」，有這樣的執政黨，當然就會有藤井實彥腳踢慰安婦銅像事件。

高金素梅昨在臉書表示，日本人藤井實彥腳踢慰安婦銅像事件引發軒然大波，國民黨強烈要求政府向日本政府嚴正抗議；執政黨則以駐日代表謝長廷出面、幾位民代上節目，一方面譴責藤井實彥個人，一方面強調與日本政府無關，不要影響台日關係。

「這事件的發生絶非偶然」高金素梅進一步說，2016年6月底在琉球，台日政要出席「台灣之塔」落成典禮，而「台灣之塔」是為二戰「沖繩戰役」犧牲的台灣人慰靈所建，題字落款人為總統蔡英文，碑文中卻出現一段「⋯當年日台戰士皆為同胞、生死與共、榮辱同擔.⋯」。

高金素梅直言，這篇碑文改寫了歷史，台灣人從「被殖民統治」的位置轉變為「與殖民者皆為同胞、生死與共、榮辱同擔」；一百多年前，日本軍國主義發動侵略戰爭，全亞洲有數千萬人受害犧牲，受害的台灣同胞也有60萬人，如今卻因蔡英文落款的一段碑文，受害者變加害者。

高金素梅說，執政黨的從政黨員可以不用再為「慰安婦事件」言詞閃爍、模糊焦點，好好研讀這一篇碑文，已讓民進黨變成「背叛台灣的執政集團」，有這樣的執政黨當然就會有藤井實彥腳踢慰安婦銅像事件，也終於瞭解為什麼民進黨在「促進轉型正義條例」的審議過程中，堅持不納入日據時期的轉型正議，「因為，怎麼能向『生死與共的同胞』討公道？」

(中時 )