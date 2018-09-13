《時來運轉》運彩報報 - 世界盃資格賽次輪 日本強碰伊朗

2018年09月13日 16:01 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

世界盃籃球資格賽進入第2階段，亞太區12支球隊分成E、F兩小組，每組前3名以及兩組比較成績後較佳的第4名，一共7隊將可以拿到明年籃球世界盃比賽的亞太區門票！

E組的6隊分別是約旦、黎巴嫩、紐西蘭、韓國、中國以及敘利亞，將延續小組賽首輪的成績計算，目前該組約旦、黎巴嫩以及紐西蘭3隊以11分的積分並列第1，接下來是韓國的10分、中國的9分和敘利亞的8分(積分計算方式：對戰獲勝球隊獲得2分、落敗球隊獲得1分)，第2輪每隊還有6場比賽要進行，估計E組最後排名前3支球隊將會是紐西蘭、中國及韓國。

F組是由澳洲、伊朗、菲律賓、哈薩克、日本以及卡達組成，目前澳洲及伊朗積分11分最高，菲律賓10分緊追在後，再來是哈薩克的9分，日本和卡達8分並列末座，F組最終由澳洲和伊朗兩國出線毫無疑問，第3個名額推測將由日本後來居上！日本在小組賽第1輪最後兩場比賽才派出國家隊王牌主力，以1分之差氣走亞太區王者澳洲且大勝中華隊40分，最終階段逆轉頹勢壓線晉級小組賽次輪，也讓大家見識到他們的能耐。

(9/17 16:10)即將上演亞洲新星日本對抗亞洲傳統強權伊朗的戲碼，日本陣中有兩人特別值得注意，分別是勇奪日本B.league MVP的歸化洋將費澤克斯(Nick Fazekas)與效力於美國NCAA一級球隊剛薩加大學的混血黑人前鋒八村壘(Rui Hachimura)，他們今年七月無懼澳洲強悍的防守，分別拿下25分以及24分表現令人驚艷，有亞洲第一中鋒之稱的伊朗哈達迪(Hamed E. Haddadi)會如何對付這兩位後起之秀呢？精彩對決大家絕對不能錯過！

(中時電子報)