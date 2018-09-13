台中鐵路高架化二階工程完工 豐原西站搶先開放通行

台鐵豐原西站門面改造工程已經完工，台中市交通局長王義川協調鐵道局開放旅客通行。（王文吉攝）

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台鐵豐原西站門面宏偉氣派，20米寬開放式大樓梯已開放通行。（王文吉攝）
台鐵豐原西站門面改造工程已完工，將於10月底前與其他5座新站同步啟用，並進行大幅度改點。（王文吉攝）

台中鐵路高架化第二階段預定10月底前通車，將啟用栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5個新站。台中市交通局長王義川13日前往豐原站勘查人車動線，並協調鐵道局開放豐原西站設有電梯及電扶梯的20米寬開放式大樓梯，旅客進出站無須再繞行臨時便道。

鐵道局指出，台中鐵路高架化第二階段預定10月底前啟用栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座新站，以通勤電車為主，10月12日將有大幅度改點 。既有的豐原、潭子、太原、台中、大慶等5個車站重新改造門面，將人行空間最大化，並翻轉車站東西兩側，更具備通透性。

台中市交通局長王義川表示，豐原站結合站前廣場重新設計改造後，提供更大的人行及臨停接送空間，站前設有iBike租賃站、計程車排班區及復康巴士停車區。

交通局也協調台鐵及鐵道局，將部分鐵路空間退縮，臨停接送車道由2線擴大為4線道，並繪設標線型人行道，在臨停接送區域前後規劃兩組「綠斑馬」，豐原站及周邊整體將提供160格汽車格、1496機車格及305格自行車架，提供更方便的轉乘服務。

據了解，豐原東站的「豐原轉運中心」已獲中央前瞻計畫補助2.17億元，將興建地上8層、地下1層，兼具轉運、商場及停車場等多功能， 可望成為山線交通轉運樞紐，並紓解豐原站周邊停車問題，預計明年6月動工、2021年12月完工。

(中時 )

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