慶中秋鬧中秋 新北各地中秋晚會不停歇

2018年09月13日 16:15 中時 葉書宏

中秋節即將來臨，新北市各區中秋晚會接力開跑，石碇區公所14日在石碇宗教園區的「中秋祈福晚會」，除了結合烤肉活動外，並設有柚子彩繪DIY、擲筊求好運及造型氣球等趣味體驗攤位。另外，永和、新莊、深坑、土城、八里、及蘆洲等區公所也接續舉辦，邀請民眾一同歡慶中秋。

民政局長江俊霆表示，中秋節是民間三大重要節慶之一，也是闔家團圓的日子，各公所都準備了熱鬧的晚會，有文旦、月餅、音樂、摸彩與市民同樂，陪伴鄉親及在此打拼的異鄉遊子，一同感受新北溫暖的節慶氛圍。

石碇區長洪崇璉說，明日在永定里聖興宮前的中秋晚會，從下午3時到晚上9時，民眾可將柚子彩繪成繽紛造型外，還可憑摸彩券擲筊求好運試手氣，連續擲出3個聖杯的民眾，就可參加擲筊決賽，最大獎為50吋液晶電視。現場還有街頭藝人表演造型氣球，發送給大小朋友，歡迎民眾一起同樂。

永和區公所則以「中秋團圓音樂會」為主題，邀請群星15日晚上7時在永和仁愛公園音樂台熱鬧開唱，由梁赫群及王以路擔綱主持、台灣飛鴻館龍獅團開場，接著台語歌王施文彬、慢慢說樂團、暖心小天后曾沛慈、新生代搖滾創作才子李玉璽輪番開唱，最後是重量級雷鬼唱作代表MATZKA樂團壓軸演唱，為大家帶來活力閃耀的音樂饗宴。

新莊區公所「幸福月夜」晚會、深坑公所中秋晚會，15日也分別在新莊體育場、深坑兒童遊戲場登場。新莊現場並限量發放復古黑膠扇子，及安排剝柚子比賽，還有于台煙、張艾莉、秀蘭瑪雅、黃西田、林育羣、吉那罐子、王宏恩等歌手演唱。深坑晚會則邀請到台語歌后張蓉蓉、歌中英雄王建傑及原住民表演，也有剝柚子比賽以及摸彩活動。

土城區公所中秋晚會則安排「如果中秋在土城—蟲蟲奇遇記」戲劇，16日晚間在新北市立職業工業學校，由如果兒童劇團以融入中秋元素的戲劇演出，讓小朋友及大朋友共同體驗不同於以往的秋節氛圍，現場還有互動遊戲、有獎徵答、及歡樂唱跳活動，增進親子交流。

另外，八里區公所「2018月伴八里中秋慶團圓晚會」22日在廖添丁廟旁訊塘廣場舉辦，現場限量發送2000份柚子及摸彩券，獎項有50吋LED電視、華碩ZenPad 8吋平板及華碩ZenFone 4手機、Iris除蹣吸塵器、以及掃地機器人等73項大獎。蘆洲中秋晚會24日在三民高中舉辦，邀請民眾免費品嘗月餅、柚子及爆米花，摸彩活動最大獎有日本東京來回機票等，歡迎民眾蒞臨參加。

(中時 )