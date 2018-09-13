TDC出動神力女超人 助企業人資正向迎接變革

勞動部人才資源發展中心出動神力女超人，助企業人資正向迎接變革。（吳江泉翻攝）

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勞動部人才資源發展中心13日舉辦「人資培力課程-育才進階班」。（吳江泉翻攝）

勞動部人才資源發展中心（簡稱TDC）今（13）日舉辦「人資培力課程-育才進階班」，同仁以神力女超人裝扮，在中秋前夕發送象徵勇氣與力量的「強力月餅」給參與的企業人資、主管們，並設計激勵兔卡讓大家寫下自己要加強的職能，在此次的培力課程、女超人等加持下大幅提升自己的能力，讓自己在人資職涯路上越來越厲害。

「受到外在社會環境變化，人資育才變革越來越重要」TDC講師雷老師在今天的育才進階班說明育才學變革，給將近30位企業專業人資、主管人才發展重要方向，雷老師指出，當企業面臨大環境變革時，員工是否具有足夠的實力來應變未來層出不窮的挑戰，是公司競爭力的重要關鍵，因此育才變革是近年的熱門議題。

面對公司內較不適任主管，如何建立制度、將寶貴的經驗運用職場上，TDC講師指出，不適任的主管同樣能運用自己職場經驗、帶領新進主管步入軌道，因此組織內可以建立教練、管理師等制度，讓大家都能發揮自己所長，在暢談、交流人資職場各類問題與狀況，現場人資都能順利成為人資超人。

人才資源發展中心主任李玫臻指出，歷經近半年的一系列人資培力課程，協助企業從人力資源的角度出發，提供多面向的人才培育發展趨勢、教育訓練策略規劃、職能規劃到風險管理等知識，協助人資夥伴強化知能與技能，同時於10月底將展現「育才學成果報告」，有興趣的企業夥伴，歡迎一同來TDC交流人才管理及發展。

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