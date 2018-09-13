彰化縣登革熱再爆新疫情累計9例

彰化縣政府整備20支熱霧機噴槍，5台環保局消毒水車，發動「病媒蚊滅絕大行動」。（吳敏菁攝）

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彰化縣政府整備20支熱霧機噴槍，5台環保局消毒水車，發動「病媒蚊滅絕大行動」。（吳敏菁攝）
彰化縣政府整備20支熱霧機噴槍，5台環保局消毒水車，發動「病媒蚊滅絕大行動」。（吳敏菁攝）
彰化縣登革熱再爆新疫情累計9例

彰化縣登革熱再爆新病例，員林市大同國中校園群聚事件已累計8名案例，包括4位學生、2位老師、鄰近社區2位成人居民，12日又新增83歲住南彰化男性，有台中市旅遊史，研判是獨立散發個案；總計彰化縣本土性登革熱病例累計9例。

彰化縣校園群聚感染發病時間集中在8月28到9月2日，8名個案均已出院，不料，卻又出現新獨立感染的病例。

彰化縣政府整備20支熱霧機噴槍，5台環保局消毒水車，發動「病媒蚊滅絕大行動」，縣內登革熱快篩點已增設至78家。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，大同國中發生群聚事件後，嚴防疫情熱區向外擴散。13日發動「病媒蚊滅絕大行動」，針對周邊 400公尺進行地毯式戶外噴藥，以及50公尺範圍內之家戶噴藥，這次是第2波全面性化學防，經第1波防治，疫情熱區病媒蚊雖已減少，但並未完全清除，具傳染力病媒雌蚊仍可能存在，且周邊地區的病媒蚊指數仍偏高，民眾也未完全清除積水容器。有執行第2波化學防治之必要。

13日第2波化學防治，戶外噴藥改採大區塊包抄，由周邊向中心點噴藥，減少飛蚊逃逸之機會，並於水車消毒同時使用長效藥劑及生物調節劑。預計於今明兩天，完成 400公尺圍堵線內所有巷弄、街廓及空地之噴藥作業。

(中時 )

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