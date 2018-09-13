機上曾救人2次 醫師：搭機出現3種行為很不OK

醫師提醒，民眾搭飛機至少要做到「三不一要」自我保健。(圖/達志影像shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

近來台灣的航空公司接連傳出乘客在機上死亡消息，搭機長途飛行的身體風險管理，再度受到重視。家醫科醫師王俊堯表示，搭機時因為飛行的高度，會造成艙內氣壓的改變，若未留意有些細節，在機上發病就不太妙了。曾親歷過2次機上救人事件，他呼籲民眾搭乘飛機，至少做到「三不一要」，以免在飛機上發生不適，甚至危及生命。

聯合報報導，台中市澄清醫院中港院區家醫科醫師王俊堯提到，自己搭飛機時的親身經驗。第一次是從荷蘭阿姆斯特丹飛回台灣，一位20來歲年輕女性昏倒在廁所門口，他判斷對方休克，後經保溫和輸液而逐漸甦醒。

該乘客透露，搭機前夜狂歡未眠，又在機上喝了一瓶免費紅酒，睡眠不足加上飲酒過量，導致血管突然擴張、血壓下降，而休克不醒人事。

另有一次，美國飛回台灣途中，有位30多歲女性昏倒在通道上，經急救後恢復意識，她說，有胃痛宿疾，卻忘了帶藥在身上，沒想到會痛到昏過去。

預防飛機上發生不測，王俊堯建議以「三不一要」自我保健，在飛機上飲用免費酒品不要過量，以免心血管不正常擴張、搭飛機前不要熬夜，以免影響血壓起伏，以及長途飛行不要久座，適時起來走動伸展，避免發生經濟艙症候群。

王俊堯強調，其實另一個「要」更重要，患有慢性疾病的民眾，出國前務必請醫師開立最適合的藥品，才能玩得盡興玩樂平安歸來。

(中時電子報)

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