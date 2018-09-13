洪耀福：促轉會有人在練肖話、打嘴砲、說幹話

2018年09月13日 16:07 中時 曾薏蘋

促轉會前副主委張天欽被質疑涉嫌當打手操弄選舉；民進黨秘書長洪耀福表示，這是不洽當的會議、不洽當的人的練肖話、打嘴砲、說幹話。「民進黨就是愛黑白練肖話，結果練出問題」。

對於促轉會這次惹出的風波，洪耀福今表示，促轉會是很重要單位，在裡面工作的人，應該用更嚴肅的態度來面對促轉問題，張天欽也已經道歉、辭職了；張的行為雖然不當，讓促轉會對促轉神聖工作受挫，但這反映幾個問題，台灣人的個性，就是「練肖話」，國語叫打嘴砲。

洪說，事實上，民進黨沒人交付張去做這件事，這些不正確的人，在不正確時間去說這些話，最後也沒去執行、落實，民進黨也沒拿這個來打侯友宜，是一堆人黑白練肖話的結果，卻造成那麼大的傷害。

洪耀福說，侯在戒嚴時代所做的事，也不可迴避；不因為你是候選人而可以豁免，或是你是候選人就要被放大，任何人在戒嚴時代所做的事，要負責，民進黨根本不用拿這個打你，也不需要，以民進黨的實力，光明正大就會贏。

洪耀福表示，民進黨確實有些人會用報復心態來看轉型正義，「這給我們教訓，執政後確實要放下報復心態，我們不能變成我們厭惡的國民黨，這也給幹部一個教訓跟經驗，民進黨很草根，不要胡八練肖話，好像每個人講得很厲害，結果什麼都沒去幹，民進黨是只會說，不像國民黨壞事做絕」。

(中時 )