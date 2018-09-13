教長盼台大重新遴選 郭大維：尊重遴委會

2018年09月13日 16:10 旺報 簡立欣 、中國時報記者／ 方濬哲 、中國時報記者／

台大校長遴選案陷入膠著，新任教育部長葉俊榮12日召開行記者會，要求台大退回5位候選人階段，重新開會釐清遴選爭議。對此台大代理校長郭大維13日下午回應，現階段他最關心校務能否順利運作，大學自主一直是台大最關心的價值，台大尊重遴選委員會獨立性及自主性；後續將待教育部正式來文後，依相關規定儘速處理。

今年7月葉俊榮上任時，仍認定台大遴選案「有瑕疵」，強調會把握兩個月的「黃金時期」，與台大「有溫度溝通」；昨日他發長文表示過去兩個月他先後與台大遴選委員會召集人陳維昭、台大代理校長郭大維、台大學生會等單位面談後，深感遺憾仍無法與管中閔本人取得聯繫，因此他要求台大退回5位候選人階段，重新開會釐清遴選爭議。

不過管中閔事後接受媒體專訪表示，他不接受葉俊榮面談是律師的建議；管中閔並反問，葉俊榮的回應「這是不是換湯不換藥？是不是政治介入校園？是不是架空大學自主？」社會自會公評。管中閔並重話批葉俊榮：「葉底藏花的功夫很精彩，但人民的眼睛很雪亮」。

台大則在13日上午發出簡短聲明：「本校一向堅持大學自主，並尊重遴選委員會之獨立性及自主性。後續將待教育部正式來文後，依相關規定儘速處理。」下午郭大維參加一場活動時被問及這個議題，重申台大的聲明，並表示現在最關心的是校務順利運作以及學生受教權。

(旺報 )