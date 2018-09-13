《時來運轉》運彩報報 - 季後8搶5 國聯尾盤大解析

2018年09月13日 16:11 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018美國職棒例行賽剩餘約兩週賽程，本季國家聯盟各隊纏鬥白熱化，截至目前為止還有過半數的隊具備搶進季後賽的濃厚機會，本週從投打數據層面帶彩迷判斷最後階段怎麼玩較容易贏取獎金。

國聯3個分區當中，以東區勇士領先費城人5場最多，中、西區甚至均為前3名球隊勝差低於4場的緊繃態勢。以近期狀況看，中區小熊領先地位岌岌可危，隨時可能被輪番連勝的釀酒人與紅雀超車；西區則是不改整季亂集團趨勢，由洛磯、道奇、響尾蛇不斷互換領先。

數據括號內表示全聯盟排名，統計截至2018.9.11止

我們將8支角逐季後賽隊伍的戰績與數據攤開來檢視：落後組的響尾蛇和費城人是最可能率先脫離競爭行列的兩隊，響尾蛇一波2勝8敗的低潮大傷元氣；費城人則是頗為不錯的投手群遲遲得不到火力支援；兩隊共同的弱點是攻擊不振，在團隊自責分率不差的情況下，最後階段可能還是須靠「投手」與「守備」求勝，因此鎖定投注小分當為首選。

反過來看大分容易出現的標的將落在哪裡？達人推薦勇士、小熊、洛磯3支目前分區第1的球隊：這3隊團隊打擊率都在全聯盟名列前10傑，以國聯球隊來說實屬難得！勇士與小熊投手能力也在前段班，除了買「大」，亦可加碼「讓分」勝出。洛磯的狀況稍有不同，偏弱的投手壓制力更需要打線支援，因此若遇場中，更可視賽況持續追高總分爆表。

最後推薦釀酒人、紅雀、道奇3隊的買法：高賠率的勝分差玩法中，選擇「1分差」來串關是小本博高額獎金的有效方式。此外，這3支球隊戰績雖仍落後，但靠近季末掀起的連勝氣勢往往也特別凶猛，不無一鼓作氣翻揚為王的可能，如果冠軍玩法開放時仍有不錯賠率，也適合加碼買保險，拚個黑馬奪得世界大賽冠軍的機會。

(中時電子報)