民進黨已罹患集體性斯德哥爾摩症候群

2018年09月13日 16:09 中時電子報 綜合報導

翻開日本在台灣的殖民史，明明血跡斑斑、昭彰史冊，但民進黨人卻對先人的苦難永遠視若無睹，甚至對日本奴台的種種罪惡暴行百般美化。這種媚日的奴性，彷彿集體罹患斯德哥爾摩症候群，讓人根本無法與之理性辯論。

學者們在解釋心理學上的「斯德哥爾摩症候群」時，有一個共同的認知和論點：「不論被害者對加害者如何認同，都改變不了加害者的犯罪事實。」

先不談日本據台期間的滔天罪孽，單就日本在二戰時期強徵台灣年輕女性當慰安婦這件事而言，是非對錯如此分明，連死硬頇懣的日本政府，都曾不只一次對韓、朝、印、菲慰安婦以賠償等方式默認罪行，唯獨對台籍慰安婦不聞不問，甚至以「自願說」、「酬僱說」、「慰安婦原本就是性工作者」、「蕃人對兩性關係看得很平常」等百般羞辱的手段及方式否認罪行。

日本的飾詞狡辯、死不認錯，固無足怪！奇怪的是民進黨人卻比日本人更賣力的為日本開脫。

圖／丁守中辦公室 提供

這次在台南腳踢慰安婦銅像的日本人藤井實彥，是隸屬日本極右翼團體的激進份子，以日本「慰安婦之真相國民運動組織」的名義來台再度羞辱已經被日本摧殘一生的慰安婦們，這個團體成立的目的根本不是為了「真相」，反而是想製造可以欺矇世界的「假相」。我們集體罹患斯德哥爾摩症候群的執政黨諸公們，是繼續裝聾作啞、默許暗助？還是會挺身而出，捍衛慰安婦阿嬤和國格尊嚴？已經無待耆龜！只有讓喪權辱國的民進黨失去政權，才能為這些慰安婦阿嬤們討回公道。

(中時電子報)