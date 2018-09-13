台中》議員參選人鎖定機車族拋政見　點閱率1天破萬

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年底選舉日近，參選人積極開發票源，台中市中西區議員參選人黃守達鎖定機車族，提出「以車向分流取代車種分流」政策，要求塗銷部分路段的內線禁行機車標記。黃守達表示，他跟許多年輕人一樣，常騎機車代步，對機車族迫切需求感同身受；競選服務處表示，政見才PO上《臉書》1天，點擊破萬。

台中市交通局長王義川回應表示，會針對全市道路設計進行檢討，以確保車流安全為前提進行調整，但貿然讓機車與汽車共同使用內側車道將會造成車流混亂，影響用路安全，市府會針對路段與路口潛在衝突進行時間與空間的分流管制，降低汽機車、自行車、公車的衝突與肇事。

黃守達表示，台灣現行的交通規劃是以車種作為分流依據，往往在路口製造不必要的交會點。以強制二段式左轉為例，前往待轉區的機車常與右轉的汽車產生擦撞；內線道禁行機車，則造成機車與公車、下車乘客的擦撞風險。

黃守達提出「以車向分流取代車種分流」政策，要求塗銷台灣大道綠川西街至五權路段的內線禁行機車標記。他說，塗銷後，可讓有需要的機車可適時切進內線，保障公車、乘客、機車騎士的安全，也提升道路使用的效率。

黃守達並建議相關單位，未來逐一檢討每個路口「內線禁行機車」與「強制二段式左轉」的必要性與合宜性，配合正確用路觀念的宣導，落實「車向分流取代車種分流」，創造安全與效率的雙贏。

(中時 )

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