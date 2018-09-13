南投》文宣贈品出奇招 茶農參選送茶包

蘇水定（右）用紅茶袋茶包當選舉文宣贈品，可能是史上首創。（沈揮勝攝）

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日月潭地區參選者的文宣贈品，形形色色，但仍以扇子、面紙與原子筆最常見。（沈揮勝攝）
蘇水定將簡歷與政見印在紅茶袋茶包上，當作選舉文宣贈品。（沈揮勝攝）

選舉登記底定，參選文宣出籠，面紙、原子筆、打火機搭配傳單或名片，一般最常見！扇子也受歡迎，搧風送涼請選民支持。魚池鄉鄉民代表參選人蘇水定，一輩子種紅茶、賣紅茶，採用「紅茶袋茶包」與選民分享，最是特別。

921大地震後，帶領村民完成家屋與產業重建的前大雁村長蘇水定，在沈潛8年後重新出發。

蘇水定說，紅茶讓社區重生、讓居民從巨震災難中重新站起、是他一生最重要的事業，承載著全村居民的共同回憶，也是庄民的生活與產業，最大交集點。

他認為，用紅茶當作文宣訴求的小贈品，很可能是全台首創，因為他搜尋網路、請教過許多政界前輩，查不出以前有這樣的案例。

「專程拜訪、請您喝茶」多麼親切和真實！蘇水定以「推動紅茶產業發展」、「讓閒置的魚池紅茶廣場重生並充分利用」作為最重要的2項政見；紅茶袋茶包成本低於10元，1張文宣加附2包「剛剛好」。他興奮表示，已有不同選區的參選者找他詢問，看來是有意跟進。

日月潭地區的參選者，文宣贈品仍是以傳統的面紙和筆為主，譬如參選魚池鄉長的黃馨瑩、參選大雁村長的葉建興等；而水里鄉城中村長參選人賴龍德、縣議員參選人王秋淑、魚池鄉長參選人劉啟帆則製發扇子；魚池鄉代參選人賴見成推出打火機贈品。

王秋淑另加碼提供糖果、劉啟帆加碼提供牙線牙籤合組和口罩當小禮物，盼博得選民好印象。

(中時 )

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