佛光大學打造「書院型大學」力拼國際化

2018年09月13日 16:21 旺報 李侑珊

面臨少子化和全球競爭，佛光大學致力國際化，並致力打造「書院型大學」，同時更致力發展南向政策，促進多元的國際交流，並深化與宜蘭在地聯結，營造年輕學子全方位人才的學習環境，並把實習的場域擴展到東南亞國家，提升畢業後的競爭力。

「交台灣學費、讀美國大學」，佛光大學表示，佛大與姊妹校美國西來大學的「雙學位計畫」，目前已經有12名學生透過這個計畫完成留學計畫，獲得佛光與西來雙學位。學校內開設的托福班，只有市面上的一半學費，報名的學生相當踴躍，他們的目標是考過托福留美門檻69分，就可獲得入美就讀西來大學的資格，完成留學的夢想。

佛光大學推行全校型書院大學的特色，今年從兩棟學生宿舍開始興辦師生共學、共住、共食的計畫，突破學生只能在學校教室學習的窠臼，延伸到宿舍以及全天候的學習，所有書院的老師不只是經師，更是人師。楊朝祥表示，新成立的書院將包括住宿、餐廳、研討等多功能，讓學子在佛大四年，學習即生活，生活即學習。

佛大近年也致力在地聯結，透過教育部的「學習型城市計畫」，和宜蘭當地政府和產業合作，並與宜蘭縣政府簽訂策略聯盟，由佛大擔任智庫角色，協助推動縣政，例如，由佛大副教授，也是中華籃球隊前總教練周俊三，為宜蘭縣中小學推廣籃球運動。

佛光大學校長楊朝祥表示，他日前以「佛光山系統大學總校長」身份，回到佛光山感謝所有僧眾。他說，身為佛光人是「幸福指數」最高的一群。楊校長說，自己比大師小二十歲，接任佛光大學已滿八年應該退休，但是大師一句話回他「自己九十歲都沒退休，楊校長七十歲也還算年輕」。

楊朝祥說，佛光山重視教育，發動百萬人興學辦五所大學，大師讓南華、佛光大學比照國立大學收費，菲律賓光明大學吃住和學費都免，顯見他重視教育和無私的供給。

(旺報 )