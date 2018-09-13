中秋避西部國道塞車　高公局建議改走台61

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下周末將進入中秋節連續假期，屆時高速公路交通需求會遠高於服務容量，部分路段更會高出平日的2倍以上，交通部高公局已規劃11條替代道路，其中台61線白沙屯至南通灣段，今年6月2日通車，完整銜接新竹至彰化路段，若善加利用，可節省時間與荷包。

高公局指出，台61線白沙屯至南通灣段通車後，整體道路行駛優勢再提升，北部用路人要往返中南部，可多加利用高公局規劃的國1、國3新竹至彰化（南投）台61等替代道路。另為避免國3西濱交流道因台61北上車流湧入，導致入口匝道回堵，已再增設往國3香山交流道替代路線導引標誌。

高公局表示，連續假期塞車難免，用路人如要開車出門，務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規劃行程，手機下載「高速公路1968」App，可即時掌握國道路況。

國5方面，高公局統計，雪山隧道的故障車輛，多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及其他車輛無法啟動等問題，雖平均30分鐘內即可排除，但隧道內沒有路肩供車輛暫時停放，一旦發生故障或事故，將更加危險，且若發生於尖峰時段，將對國5雪隧整體車流造成嚴重回堵影響。

高公局指出，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，不得有缺水、缺電或缺燃料，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，及輪胎任一點胎紋深度不足等問題，且依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落及輪胎胎紋深度不符規定者，將處3000至6000元罰鍰，而車輛缺水、缺電、缺油等問題，將處新台幣600至1200元罰鍰。

(中時 )

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