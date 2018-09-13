阿姆斯壯私下低調 考慮兩年才點頭出版傳記

2018年09月13日 16:25 中時 潘鈺楨

達米恩查澤雷繼《樂來越愛你》再度跟雷恩葛斯林合作，拍攝新作《登月先鋒》，講述美國太空總署登月任務的精彩故事，鎖定太空人阿姆斯壯1961至1969年的生平，改編自詹姆斯漢森富有感情的第一人稱口述傳記，重現阿姆斯壯本人和美國執行史上最危險太空任務時的犧牲和努力。

《登月先鋒》改編自詹姆斯漢森的傳記作品《登月第一人：尼爾阿姆斯壯的人生》，近距離呈現世界英雄的私人生活，以及他不為人知的人生關鍵時刻。漢森本人擁有科學史博士學位，花了20多年從事太空和歷史的講學和寫作，才開始撰寫他第一本傳記作品。2000年漢森終於連絡阿姆斯壯，想要寫這位英雄的真實故事，經過兩個月努力，還是被阿姆斯壯婉拒。

阿姆斯壯很少受訪，不太喜歡留下人生紀錄，漢森提出寫書的要求後，過了很久的時間，才獲得阿姆斯壯的首肯。漢森回憶起：「我大概花兩年才通過他的考驗，阿姆斯壯的家人很支持寫傳記，還記得他邀請我去他住了20年的家，我們一整個下午都在他書房聊天，讓我胸有成竹，但那次見面後，他還考慮很久。」

漢森從中發現，這主角的性格還真是矛盾：「阿姆斯壯在駕駛艙可以果斷做決定，但是換成人生其他決定，他就變得小心翼翼。」漢森跟阿姆斯壯見面之前，早已訪問過數百個名人，如此雄厚的口述傳記經驗，足以取得阿姆斯壯的信任。漢森表示：「他是否信任我，這一點很重要。我和他的成長地點相距50哩，他在俄亥俄州長大，我在印第安納州，但我們都在俄亥俄州上學，雙方的家庭都是務農維生，所以我們說的方言大致相同。外界對阿姆斯壯的認識很單面向，他成為一個經典的象徵，但他其實是一個活生生的人，一個多面向的人。」

阿姆斯壯在大家眼中就像隱士，但他的家人和身邊好友倒不這麼想。 他的小兒子馬克阿姆斯壯，希望這部電影把焦點放在他父親真實的樣子：「我想讓大家明白，他克服了無數艱難挑戰，面對各式各樣的要求，他總是盡力做到最好，他的座右銘就是審慎評估所處的現況並找到正確的方式去應對。」阿姆斯壯的大兒子瑞克阿姆斯壯說：「他只是一個普通人，也是很有趣的人。他跟朋友在一起的時候，跟電視上的形象完全不同。我希望電影可以拍出他的這一面。」電影10月12日在台上映。

(中時 )