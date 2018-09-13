食藥署開放茶葉新增2種農藥 專家：維繫農業競爭力

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衛福部食藥署昨天正式公告，即起放寬茶葉可殘留農藥賽安勃和賽派芬，其中賽派芬致癌分類為C，即「可能對人類具致癌風險」，從原本不得殘留，一口起開放到20ppm，該藥為日本發明，目前全世界僅日本開放使用，美國、歐盟、澳洲都沒在用。而據食藥署統計，過去平均每年日本進口一千兩百噸茶葉到台灣，且農藥殘留量完全以日本的60ppm標準入境來台。

食藥署昨日發布修正《農藥殘留容許量標準》，修正內容計增修訂安美速等10種農藥於各類蔬果植物等農產品43項殘留容許量。本次新增加的殺蟲劑賽安勃，訂定容許殘留標準為1.5ppm，是澳洲0.05ppm的30倍；而殺蟎劑賽派芬是日本開發的新農藥，全球只有日本在使用，台灣則把標準訂在20ppm，低於日本60ppm。

根據食藥署提供的資料，殺蟎劑賽派芬在致癌風險分類上為C級「可能對人類具致腫瘤性」，外界憂心，一口氣就開放到20ppm恐對人體有安全疑慮。

食藥署食品組副組長魏任廷說，農藥自1970年代使用至今，已有抗藥性，農民只能加重劑量，而新問世的農藥因作用機制不同，使用上相對安全，且WHO國際癌症中心並未將賽派芬列在致癌清單，雖資料顯示對雌性大鼠有潛在子宮腺瘤風險，但人類致癌風險極低。

至於其他國家沒用，魏任廷表示，是因茶葉為亞洲種植大宗，日本核准殘留值為60ppm，我國參酌資料後僅訂20ppm，民眾可安心食用。

事實上台灣民眾早就在喝日本有賽派芬殘留的茶葉了。食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，日本平均每年進口一千兩百公噸的茶葉，只要在邊境經373項農藥檢驗通過後，即可進入台灣，而賽派芬並不在檢驗之列，不過即起將新增兩項農藥列入檢驗項目。也就是說，過去日本進口茶葉以符合其國60ppm殘留標準入台已多年。

不過，中興大學植病系榮譽特聘教授曾德賜指出則指出，賽派芬是目前唯一和舊藥賽芬蟎並列可以殺蟎的藥劑，但毒性更低，對人體較無安全疑慮，加上是脂溶性，泡茶不會溶出。他認為，引進新藥取代傳統不合時宜藥劑，是維繫農業競爭力及維護食安必須的做法。

(中時 )

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