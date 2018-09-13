環境政策不分顏色 9議員參選人力挺《塑料王國》

2018年09月13日 16:31 中時 潘鈺楨

年底選舉在即，所有候選人全力較勁拚聲勢，然而卻有九位議員候選人放下各自的黨派齊聚一堂，出席「環境政策不分顏色－《塑料王國》特映會」，看完電影後大聲疾呼：「少用塑膠，別讓我們的孩子生活在垃圾中！」

《塑料王國》記錄中國山東的一個小型塑膠回收廠裡兩家人的故事，影片主角依姐，一個失學的11歲女孩，每天在垃圾堆裡工作、遊玩，目前懷孕四個月的參選人江怡臻看了心情相當沉重，非常擔心如果我們繼續破壞地球，下一代也將要在塑膠垃圾中度過童年。

參選人陳志明驚呼：「就像遊地府一樣，這輩子的業障全都重現眼前。」一同看片的同黨參選人陳又新也大力推薦《塑料王國》，他說原本以為是教條式的宣導紀錄片，沒想到導演王久良完全不提政策或數字，而是將鏡頭對準這群在垃圾堆中生活的孩子，用人文的溫柔力量震撼每一個觀眾，同樣有小孩的他，看了更是心痛。

另一位參選人游淑慧過去在郝龍斌任環保署長時期，就曾協助推動台灣首次「限塑政策」，游淑慧說，這麼多年來台灣的環保觀念雖然領先亞洲，但是南北還是有相當大的差距，環境政策在整體推動上還有很大的進步空間，而環保最重視教育，「我們要教育孩子們正確的環保觀念，才能從孩子去影響父母。」

(中時 )