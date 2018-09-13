推動低碳無煙校園市府 投入6千萬元協助學校汰換鍋爐

2018年09月13日 16:50 中時 陳世宗

台中市政府採行多元管道改善空汙，其中工廠燃油鍋爐改燃氣減汙效果良好，還獲得中央採行推廣至各縣市。市議員曾朝榮13日在議會為學童請命，強調目前仍有許多學校廚房同樣有使用燃油鍋爐，造成學生曝露在空品不佳的環境，要求市府努力打造低碳無煙校園。

環保局長白智榮說，市府為全面性解決空汙來源，將工業鍋爐改燃氣推廣至校園，並加裝油煙防治設備，日前已針對各級學校進行盤點，並投入6000萬元空汙基金，目前有11所學校使用燃油鍋爐將在1年內完成改善；另外有還有87校，預計2年內逐步汰換並提昇油煙設備。

曾朝榮指出，106年台中市發布全國最嚴的鍋爐空氣汙染排放標準，雖造成業者一些抱怨，但為民眾的健康，市府仍持續進行。要讓民間業者配合政府政策，公部門應該帶頭執行，建議市府公部門場所，只要是燃油都改為天然氣；學生在校園活動的時間很長，校園空氣品質也會影響學生學習成效。

白智榮表示，鍋爐過去都是燒重油，除排放黑煙也釋放pm2.5，目前採補助方式鼓勵業者汰換，117家中有46家完成改善。獎勵補助不限2噸，今年上半年為止，已申請補助就有142家，改善完成有99家；台中市所有鍋爐約960座，目前1/3都已改成天然氣鍋爐。

白智榮強調，台中PM2.5年均濃度已由103年每立方公尺27微克，降低到105年的22.8微克，106年平均值則再降到20.2微克，已優於全國平均值20.5微克，與105年相比降幅達11.4％，改善率全國第一。PM2.5上半年公布台中比新竹苗栗好。

(中時 )