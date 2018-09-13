吳敦義喊：要拿下10縣市 洪耀福：恭喜他 讓他繼續吹

2018年09月13日 16:49 中時 曾薏蘋

年底選戰進入白熱化，國民黨主席吳敦義說有信心可以拿下10個縣市；民進黨秘書長洪耀福今表示，「那恭喜他，但不能教他教太多，讓他繼續吹。」

此外，媒體詢問，民進黨各縣市議員對於年底選舉，都認為受中央執政影響很嚴嚴重？洪耀福說，這是謬誤，中央改革會有紛擾，但要說執政不力，很奇怪；中央推動種種改革都非常好，改革會有後遺症，但不是中央執政不力受到影響，基隆、新竹市、桃園市就不完全受不到影響；「議員每次選舉都會唉，4年前也是唉得很厲害。」

洪耀福說，民進黨對於選情，目前朝樂觀態度，各縣市有逐步回穩，黨中央每天對各縣市民調都有在進行；他也回應，日前天下雜誌民調所做的民調指出，到中央擔任高官的縣市長，原本執政的縣市現在民調都很低，「顯然他們對選舉太外行，選舉有長期因素」。

之前傳出選情告急的彰化縣；洪耀福說，選舉是持久戰、耐力戰，不是一百公尺的衝刺，是馬拉松比賽，體質是很重要，要全面性對抗，是包括執政者本身的政績、候選人的意志力等對抗，國民黨候選人王惠美可能短時間對抗的不錯，但長時間的缺點會展現出來。

選情一直不被看好的嘉義市；洪耀福說，八二三水災後，嘉義市長涂醒哲目前是第一名，第二名是國民黨候選人黃敏惠，涂醒哲已經從最後面趕上來了，政績還是王道，認真做事還是會受到老天眷顧；涂醒哲很多政績看得到，治水、路燈、百姓慢慢看到了，剛開始會嫌棄涂，不會說話，久了之後發現，反差很大；彰化縣長魏明谷現在口才變得非常好，把自己真正做的事表現出來，只有真實，才會有感動力。

(中時 )