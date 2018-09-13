林口世大運選手村公開抽籤 中籤率48％呈Ｍ極化

2018年09月13日 16:51 中時 吳岳修

林口世大運選手村社會住宅13日下午舉辦公開抽籤，審查合格件數5255件，爭搶2500戶，平均中籤率約48％，受少子化及不婚影響，這次社會宅抽籤出現M字型差異化，申請1、２房型者多，中籤率各為18％及38％，3房型中籤率百分百，4房型中籤率也達98％，內政部次長花敬群說，考量申請4房型的民眾經濟壓力較大，將開放3房型餘屋給4房型未中籤者挑選。

國家住都中心表示，本次林口世大運選手村是歷來最多戶社會宅，總申請件數5947件，審查合格件數為5255件，其中2170人爭搶一房型396戶，中籤率僅18％；二房型726戶，有1898人申請，中籤率38％；三房型1057戶，僅861人申請，中籤率百分百，尚有餘屋196戶；四房型321戶，申請人326人，中籤率98％。

花敬群表示，三房型申請人數比供給房少，四房型則是反過來申請比供給多，考量四人家庭負擔較重，為了填補遺珠之憾，部長徐國勇已同意，在三房申請人選完房屋後，開放四房申請人沒有抽中者來挑選三房餘屋，保證三、四房申請人都有房子住。

花敬群也說，暫時不開放一、二房型申請人挑選餘屋，主要考量資源有效利用問題，爭議也比較大，三、四房餘屋保留下來會朝向多元使用來規畫，例如提供NGO團體入住或視大學生、產業需求來申請。

(中時 )