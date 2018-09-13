動物「超能力」比人更厲害！大象用「腳」預測暴風雨

2018年09月13日 16:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，氣候異常，今年夏天台灣中南部遭受嚴重豪雨水災、鄰近的日本關西也因為燕子颱風，海陸空交通遭到破壞！有些動物在災難來臨前，可靠著牠們比人類還靈敏的感官，感知到即將發生的天文異象，提前躲避活命！如大象的象腳可透過觸覺感知到天氣的變化，預測遠方的暴風雨即將席捲而來。動物星球頻道《神奇的動物感官》分為嗅覺、觸覺以及聽覺三大感官主題一一解密動物的「超能力」。

動物星球頻道《神奇的動物感官》美洲短吻鱷靠皮膚來偵測目標獵物的活動。（動物星球頻道提供）

大象是陸地上最大的動物，不過體型大卻不代表牠們的感知就不靈敏！大象靠著觸覺來進食、交際，靈巧的象鼻不僅可輕鬆舉起300公斤的重物，也可從平地撿起與硬幣大小般的物體，這一切都是歸功於象鼻末端的力學感受器–末梢神經與巴氏小體，遠遠就能接收到地面傳來的震動，或是交配對象或對手所發出的聲音，甚至還可察覺比一粒鹽還小的0.25公釐的紋路！而大象也會透過腳前後的感覺受器來偵測地面低頻率的震動，藉以找尋同伴、或甚至是知道天氣的變化，預測即將來臨的暴風雨！

動物星球頻道《神奇的動物感官》象鼻末端可以感應遠處地面的活動。（動物星球頻道提供）

美洲短吻鱷的體型在鱷魚界可說是數一數二大！其體重高達500公斤、身長可與小型休旅車匹敵，並有著能夠殺死5,000公斤獵物的超強咬合力大嘴，在河中行走就像是黑幫大老般，所有動物看到牠都退避三舍。儘管美洲短吻鱷外表嚇人，不過在佛羅里達州的艾弗格雷茲沼澤經過演化後，動物變得神出鬼沒，牠得用上全部的感官才能找到獵物，包括靈敏的聽力與夜視力，還有最重要的秘密武器「皮膚」。

動物星球頻道《神奇的動物感官》海牛有四分之一的腦容量都在掌管觸覺，觸覺就是牠們生活的利器。（動物星球頻道提供）

有著大塊頭、行動緩慢的海牛，為地表上大腦容量與身體比例差距最大的哺乳類動物，儘管海牛腦袋小，卻有高達四分之一腦容量在專門掌管觸覺，靠著口鼻表面上600根刺刺短短的觸鬚，來偵測水流、水溫甚至是潮汐的變化，只要觸鬚一動，附近充血的毛囊就會受到刺激，好幾百條神經纖維就會把訊息傳遞到大腦，觸鬚不僅是海牛們用來覓食的工具，甚至還可以當作「刀叉」，靈活地將食物送進嘴裡！

動物星球頻道《神奇的動物感官》美洲短吻鱷外皮感知器官，比人類指尖還敏感10倍。（動物星球頻道提供）

動物星球頻道《神奇的動物感官》於9月11日起每週二晚間8點首播，從動物們發達的感官「超能力」可以將空氣中的微粒、光子轉換成訊息，以利覓食、找棲身之處、尋找配偶與互相交流，帶領觀眾一起進入動物神秘的感官世界。

(中時電子報)