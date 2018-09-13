終戰求援！敘利亞邀中國投資＋重建廢墟

敘利亞阿勒坡老城區的大量建築遭到戰爭破壞，拍攝日期為2018年8月16日。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

敘利亞內戰打了7年，已經到了最後的關鍵階段，無奈德黑蘭3國首腦峰會並未解決爭端，讓戰事再度懸宕。但敘利亞政府日前在大馬士革國際博覽會(Damascus International Fair)中，力邀外國企業投入戰後的重建工程。並強調優先考慮與敘利亞友好的國家，例如俄羅斯、伊朗和中國等。

影》俄大秀S-400！東方-2018軍演模擬打擊飛彈

不畏貿易戰火！這類股票逆勢大漲
恐懼籠罩！美譴責阿塞德竟准毒瓦斯上戰場

根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)和《新華網》報導，敘利亞政府正在積極推動戰後的重建工作，力邀外國企業加入投資的行列，幫助國內解決資金短缺的問題。由於敘利亞面臨的最大挑戰是來自於西方制裁。再加上，當地投資者沒有足夠的資金，而敘利亞政府也無法向投資者提供大筆貸款。

因此，敘利亞官員Wafiqa Hosni指出，如果敘利亞軍隊獲勝的話，將會為投資者提供一個很重要的吸引力，因為國家安全和穩定才能讓投資者有信心加入。

聯合國上個月公布的數據指出，敘利亞7年內戰至少損失了4000億美元的經濟效益，包括來自世界各國可能投入的業務和資金項目。

另據世界銀行(World Bank)去年底資料估計，敘利亞長期戰爭摧毀了不少的基礎建設，造成至少2260億美元的經濟損失。

敘利亞表示，希望中國企業能夠幫助恢復境內的歷史古蹟。並希望透過聯合投資專案的方式，恢復被破壞的清真寺、紀念碑和其他文物等。

根據聯合國教科文組織的數據指出，阿勒坡老城區有將近30%建築遺產被嚴重摧毀，還有60%建築遭到破壞。

(中時電子報)

文章來源：Interview: Syria welcomes China in investments, reconstruction process: state minister

破功！裝備上艦面 美朱瓦特驅逐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。