終戰求援！敘利亞邀中國投資＋重建廢墟

2018年09月13日 17:05 中時電子報 何宜玲

敘利亞內戰打了7年，已經到了最後的關鍵階段，無奈德黑蘭3國首腦峰會並未解決爭端，讓戰事再度懸宕。但敘利亞政府日前在大馬士革國際博覽會(Damascus International Fair)中，力邀外國企業投入戰後的重建工程。並強調優先考慮與敘利亞友好的國家，例如俄羅斯、伊朗和中國等。

根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)和《新華網》報導，敘利亞政府正在積極推動戰後的重建工作，力邀外國企業加入投資的行列，幫助國內解決資金短缺的問題。由於敘利亞面臨的最大挑戰是來自於西方制裁。再加上，當地投資者沒有足夠的資金，而敘利亞政府也無法向投資者提供大筆貸款。

因此，敘利亞官員Wafiqa Hosni指出，如果敘利亞軍隊獲勝的話，將會為投資者提供一個很重要的吸引力，因為國家安全和穩定才能讓投資者有信心加入。

聯合國上個月公布的數據指出，敘利亞7年內戰至少損失了4000億美元的經濟效益，包括來自世界各國可能投入的業務和資金項目。

另據世界銀行(World Bank)去年底資料估計，敘利亞長期戰爭摧毀了不少的基礎建設，造成至少2260億美元的經濟損失。

敘利亞表示，希望中國企業能夠幫助恢復境內的歷史古蹟。並希望透過聯合投資專案的方式，恢復被破壞的清真寺、紀念碑和其他文物等。

根據聯合國教科文組織的數據指出，阿勒坡老城區有將近30%建築遺產被嚴重摧毀，還有60%建築遭到破壞。

(中時電子報)