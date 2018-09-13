全國兒童聯想創作畫比賽徵件 總獎金破20萬元

第26屆「全國兒童聯想創作畫比賽」開始徵件。（王文吉攝）

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徵件記者會邀請魔術師黃寶裕（右）以奇幻魔術秀揭開序幕。（王文吉攝）
第26屆聯想畫初賽圖形如似風中飄揚的旗幟，又像落入水中暈染開的水彩顏料。（王文吉攝）

葫蘆墩文化中心舉辦第26屆「全國兒童聯想創作畫比賽」，13日在翁子國小舉行宣傳記者會，號召繪畫小高手們發揮創意，彩繪出獨一無二的作品。永豐餘企業持續贊助50萬張活動畫紙，為兒童美術培育盡一份心力，讓全國喜愛繪畫的兒童，發揮無可限量的創意潛能。

為廣邀愛畫畫的孩子激盪腦力、彩繪創意，葫蘆墩文化中心13日在翁子國小舉行宣傳記者會，特別邀請知名魔術師黃寶裕以天馬行空的奇幻魔術秀揭開序幕，號召繪畫小高手們發揮最大創意，彩繪出獨一無二的作品。

主任林長源表示，辦理25年的全國兒童聯想創作畫比賽，已成為國內兒童美術繪畫界的指標性比賽，去年吸引9萬多位學童投稿，今年總獎金超過20萬元，即日起至10月12日開放徵件，歡迎全國國小繪畫好手踴躍報名參加。

葫蘆墩文化中心指出，今年4月於總統府展出25屆得獎作品時，由市長林佳龍為今年比賽揭題，線條圖案如似風中飄揚的旗幟，又像落入水中暈染開的水彩顏料，歡迎擁有滿滿創意的學童，發揮豐富的想像力，完成未完成的畫作！

「全國兒童聯想創作畫比賽」每年推出不同於以往的圖形，不侷限於一般框架，更能激盪孩子無限的想像力。徵件自即日起至10月12日止，詳細活動辦法可上網查詢。初賽入選作品將於11月13日至12月2日於葫蘆墩文化中心展出，訂於12月2日舉行複賽及頒獎典禮。

(中時 )

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