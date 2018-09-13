花蓮》傅崐萁被判刑解職喊迫害 洪耀福：任期過半就可抓去關

2018年09月13日 16:55 中時 曾薏蘋

花蓮縣長傅崐萁因炒股遭判刑將入監，認為「政治迫害」；民進黨秘書長洪耀福說，如果民進黨真的要介入司法、操作選舉，理論上只要任期過半後就抓去關，才有利地方的組織、佈局。

洪也呼籲傅崐萁，不要一直說被政治迫害；他反問，那些因古董商炒股被坑殺的散戶，又是被誰迫害？「難道是民進黨逼你去坑殺散戶嗎？」傅崐萁只是付出該付出的代價而已，「我們很難用個人司法案件去評估選舉。」

傅崐萁被控於立委任內涉嫌炒作合機股票，遭判刑8月定讞，傅崐萁將入獄服刑，內政部將依法對傅崐萁解除職務，並報請行政院指派代理縣長人選。他直批，民進黨以卑劣方式染指花蓮縣，並認為是「政治迫害」。

洪耀福說，很多事情都泛政治化、泛選舉化，傅崐萁扯到「政治迫害」令人納悶，此案纏訟這麼多年，只是剛好法定程序被判刑，如果真的要迫害，就應早點判刑，才能佈局選舉，現在剩兩個月根本來不及。

對於台東選情，洪耀福表示，民進黨的劉櫂豪應該是有史以來情況最好的一次，因其長年的經營、努力、形象，以劉現在的年紀、歷練，應該是最成熟的時候、條件最好的一次，民進黨在台東從未執政過，一直期待有機會可以執政，就像過往困難的基隆市、桃園市都希望爭取執政的機會。

他說，像劉櫂豪如此優秀的人擔任縣長，一定會帶動全新改變，像基隆市長林右昌、新竹市長林智堅改變基隆市、新竹市一樣。

(中時 )