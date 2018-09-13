新法再提升黑色素瘤免疫療法治癒率

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王嘉源／綜合報導

據新加坡聯合早報網13日報導，以色列研究人員發現，一種高度個性化的方法可大幅增強免疫細胞識別和殺死黑色素瘤癌細胞的能力，從而顯著提高免疫療法對黑色素瘤患者的治癒率。

目前的免疫療法主要包括兩種，一種是注射抗體激活患者體內的免疫Ｔ細胞，以識別和殺死癌細胞；另一種是在體外培養這些Ｔ細胞，然後重新注射到患者體內進行治療。但免疫療法的前提條件是Ｔ細胞能識別將癌細胞標註為外來異質的標記物，否則將無法發揮作用。

新華社引述以色列魏茨曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）的介紹說，目前全球多個研究團隊在努力尋找癌症標記物，它是位於癌細胞細胞膜上的新生抗原。然而，要在黑色素瘤中發現這些新生抗原極為困難，因為它們存在於一種稱為人類白細胞抗原（HLA）的蛋白質複合體中，該複合體版本有數千種之多。

該所研究人員在新一期美國期刊《癌症發現》發表報告說，他們開發出一種新方法，能將新生抗原從黑色素瘤相關蛋白質複合體中分離出來，然後研究它們與Ｔ細胞的相互作用。研究發現，幾乎所有新生抗原都具有獨特特徵，對癌症患者和特定癌組織而言有著唯一性。

研究負責人亞德娜·塞繆爾斯說，這種唯一性使這些新生抗原成為理想的抗癌靶點，基於此有望為患者打造高度個性化的黑色素瘤治療方法。

研究人員在實驗室培養皿中和小鼠身上開展相關實驗，結果發現，新生抗原特異性Ｔ細胞殺滅了90％以上的黑色素瘤目標細胞。

目前，免疫療法對部分黑色素瘤患者的治癒率達到50％左右。研究人員相信，他們的新方法有望進一步提高這一治癒率。

(中時 )

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