永和中秋晚會15日登場 歌手施文彬領銜獻唱

新北市永和區公所今（13日）舉辦「中秋耀新北，樂夜慶永和」中秋晚會宣傳記者會，邀請台語金曲歌王施文彬獻唱。（葉書宏翻攝）

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新北市永和區公所今（13日）舉辦「中秋耀新北，樂夜慶永和」中秋晚會宣傳記者會，邀請台語金曲歌王施文彬獻唱。（葉書宏翻攝）
新北市永和區公所今（13日）舉辦「中秋耀新北，樂夜慶永和」中秋晚會宣傳記者會，邀請台語金曲歌王施文彬獻唱。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所今（13日）舉辦「中秋耀新北，樂夜慶永和」中秋晚會宣傳記者會，邀請台語金曲歌王施文彬獻唱，鼓勵民眾9月15日晚間7時到永和仁愛公園現場聽歌，享受過節氣氛。

活動由新北市政府主辦、永和區公所承辦及陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇等議員服務處協辦，歡迎民眾9月15日到永和仁愛公園現場來聽歌，邀請知名節目主持人梁赫群與王以路擔綱主持，卡司陣容十分堅強，眾多星光雲集仁愛公園舞台，熱力閃爆每一刻！

今年晚會邀請國內知名「台灣飛鴻館龍獅團」，帶來《LED炫光龍》表演，開場由台語金曲歌王施文彬領銜上陣，再來是清新充滿正能量的「慢慢說樂團」，以及新生代人氣清新女聲曾沛慈、暖搖滾創作才子李玉璽帶BAND陸續演出，最後壓軸將邀請重量級雷鬼唱作代表MATZKA樂團，用振奮人心的動人樂章，帶來最受廣大粉絲喜愛的演出。

晚會最後還有特別規畫「摸彩活動」，民眾只要持3張9月份發票即可兌換1張摸彩券，每人每次最多可兌換3張，摸彩獎品為智慧型掃地機器人加拖地機器人2組，讓台下觀眾喜悅共度中秋佳節。

9月15日下午現場有中秋應景活動「釣柚子比賽」及「剝柚子比賽」，讓市民朋友們「動手玩、甜在心」；並有新北市玩具銀行的「行動玩具車」出任務，推廣親子共玩。

晚間有應景柚子供民眾限量免費嚐鮮，永和區長胡合鎔希望在闔家團圓的中秋節日，藉由舉辦音樂晚會讓各地到永和來打拼的遊子與在地民眾，透過音樂交流情感，擁有中秋團圓的美好氛圍。在此誠摯邀請鄉親民眾蒞臨會場，攜手賞月、聆聽歡唱，同時體驗永和文化之美，享受最動人溫馨的「2018新北市永和中秋慶團圓音樂晚會」。

(中時 )

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