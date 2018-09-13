鄭麗君見證法國國民議會！盼台法文化交流更進一步

2018年09月13日 17:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台法交流更進一步，用藝術、文化拉進兩國距離！文化部長鄭麗君9月12日率團訪問法國國民議會，由議會友台小組主席賽沙里尼(Jean-François Cesarini)親自接待及陪同參觀法國國民議會，此次參訪別具意義，為繼立法院長蘇嘉全訪問法國國民議會後，首位台灣文化部長參訪法國民主殿堂。

法國國民議會為法國議會的下議院，位於巴黎塞納河畔的波旁宮。根據法國第五共和憲法，每名國會議員代表單一的選區，由民眾通過兩輪投票直接普選產生，任期5年。國民議會的主要職責是立法討論和表決，為法國貫徹主權在民理念的民意機構與象徵。

賽沙里尼主席於2017年12月應邀訪台，期間與鄭部長相談甚歡，並達成在文化科技領域共同合作的共識。渠此次特別為鄭部長引介外亞維儂藝術節副總監Nikson Pitaqaj先生，邀請台灣加入藝術節的國際連結計畫並進行雙向合作。

文化部長同時也推介法國藝術新創團隊，盼雙方未來可就表演藝術與數位創新等領域，探索在台灣當代文化實驗場進行交流合作的可能性。盼展現推動與法國文化交流的強烈意願與決心，希望透過國會議員們的支持與引薦，強化台法雙方未來文化交流的內容與面向。

(中時電子報)