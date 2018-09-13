陸委會批：國台辦對居住證說明避重就輕

2018年09月13日 17:14 旺報 呂佳蓉

針對大陸國台辦12日對於居住證有關說明，陸委會今表示，這完全是混淆不清、避重就輕，其強調「同等待遇」，實則展開對臺灣民眾治理的開始，不排除後續在申領人權利義務的加碼，更提高我方民眾後續可能遭遇的政治與生活風險；其刻意以個人生活便利誘使，來打破臺灣整體利益，將使兩岸關係界線模糊化，衝擊我政府對兩岸交流互動的管理。

陸委會指出，為了維護國家安全及民眾權益，政府將積極研議更加嚴密的安全管理機制，在政策面及法制面將進一步做好安全防線，以降低與防範中共對臺操作的可能風險。

陸委會稱，雖然國臺辦於昨日記者會表示，居住證不同於大陸居民身份證，是臺灣同胞在大陸使用的身份證件。但兩岸交流30餘年來，北京當局一向以「臺灣居民來往大陸通行證」(俗稱臺胞證)，作為臺灣民眾進入大陸地區的旅行及身分證明文件，以往從未聽聞在身分識別上有任何窒礙難行之處。

陸委會表示，中共有關部門公開宣稱居住證是臺灣民眾在大陸使用的「身份證件」，加上中國大陸所核發的居住證採取與中國大陸居民身份證相同的18碼編碼方式，名稱為「中華人民共和國臺灣居民居住證」，兩者格式設計及圖徽、揭露訊息等，幾乎一致，搭配對申領者提供趨近已設籍之待遇，顯示居住證明顯已非陸方所謂單純提供為了解決國人在大陸學習、工作、生活中的衣食住行等方面的便利化問題。

陸委會指出，鑒於取得居住證實質上與中國大陸公民身分已極度趨近，賦予政治權利和義務只憑北京當局一念之間，故居住證之發放實質上係有意衝撞我兩岸條例有關「取得大陸地區戶籍」之文義解釋，企圖挑戰我方對於兩岸人員身分區別的法律底線，我方無法容任其刻意混淆，破壞我方法律秩序。

(旺報 )