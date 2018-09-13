幸福城市六都敬陪末座 蔡武宏批花媽神話破功

2018年09月13日 17:06 中時電子報 綜合報導

最新一期《天下雜誌》對全台各縣市進行「2018幸福城市大調查」，結果高雄市在六都中竟然排名最後，而在經濟、環境、施政、社福四面向指標中，高雄不是倒數第一、就是倒數第二。國民黨提名市議員候選人蔡武宏認為，天下雜誌這份調查已經戳破了「花媽神話」，高雄人挺花媽及市府團隊長達12年，他們却交出這麼爛的成績單，實在對不起高雄鄉親！

蔡武宏指出，細究天下雜誌的客觀評比，高雄人的所得、空污日數、財政狀況、無障礙公車數……各項指標排名都在後段班，這些事實豈容狡辯、粉飾？蔡武宏表示，看到過去堂堂港都高雄是全國唯二的直轄市，卻在民進黨長期執政下如今變得百業蕭條、烏煙瘴氣，且在六都排比中敬陪末座，花媽團隊及民進黨怎對得起高雄鄉親對他們的熱情相挺？真是叫人情何以堪。

蔡武宏表示，花媽市長最喜歡標榜高雄是「宜居城市」。然而，一場大雨天坑不斷、淹水氾濫成災、大氣爆後地下管線管理仍頻傳工安事件，一座危機四伏的「不安全城市」怎可能宜居？蔡武宏尤其不滿的是，市府招商不力、薪資水準普遍低落，使得高雄子弟離鄉背井去打拼，甚至在中秋團圓的日子，許多高雄子弟只能「每逢佳節倍思親」，真是心事誰人知。蔡武宏認為，一個不安全、歹賺食的城市，怎麼會是宜居城市呢？

蔡武宏認為，「宜居城市」的花媽神話早已破功，花媽要帶著那套搞政治的本事去台北大顯神通，高雄人已經看破手脚了，只好隨她去。蔡武宏認為，民進黨既然無心、無能為高雄拼經濟，年底大選，就換黨換人做。誠如韓國瑜講出的高雄人心聲，「把政治留給台北，高雄全力拚經濟」。而前鎮小港區，就讓年輕的新血輪蔡武宏來力拼國民黨第三席。韓國瑜與蔡武宏一起全力拼經濟，點亮鎮港，照亮高雄！

(中時電子報)