南投》中寮鄉長張永輝轉戰議員 腹背受敵

2018年09月13日 17:22 中時 楊樹煌

南投縣中寮鄉長張永輝因任期屆滿，決定轉戰縣議員，由於中寮鄉只他1人參選議員，使得中寮鄉成為草屯鎮籍11位參選人的挖票重地，讓原本被看好穩定當選議員的張永輝腹背受敵，連日來已全面動員親友加強固票，並籲請鄉民票源不要被瓜分，才能確保中寮僅有的1席議員。

中寮鄉長張永輝，曾任鄉民代表會主席、第16屆縣議員後轉戰中寮鄉長，順利高票當選，兩屆任期屆滿後，決定再回鍋參選縣議員，繼續爭取為鄉民服務的機會；由於張永輝鄉長任內，政績卓著，由接任時鄉庫負債1億多元，轉虧為盈，還結餘9千萬元，因其基層實力穩固，被視為一級戰將，鄉內也無人出馬登記議員。

但中寮與草屯屬南投縣議員第2選區，議員有8席，草屯鎮一口氣出現11位參選人，包括欲尋求連任的簡賜勝、簡峻庭、李洲忠、廖梓佑；草屯鎮民代表莊惠惠、蔡銘軒、莊士傑、前縣議員黃秀女千金洪巧娟、草屯農會前理事長林昆熠夫人唐曉棻、富寮社區理事長陳國代及青溪婦女會理事長李幸花等，每人均來勢洶洶。

2選區縣議員12搶8原就競爭激烈，其中11位是草屯鎮籍、1位中寮鄉籍，自然中寮鄉成為兵家必爭之地，因而讓中寮唯一議員參選人張永輝腹背受敵，為防止票源被瓜分太多，只得步步為營，全力固票，嚴防滲透，才能穩住中寮鄉唯一議員的席次。

(中時 )