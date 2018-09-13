初秋賞花趣！桃紅美人現新北 搖曳生姿飄浪漫

花現新北！嬌艷美人樹。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

秋高氣爽出遊趣，路上驚見桃紅美人搖曳生姿，好不浪漫！淡水北8線等道路旁美人樹也悄悄換上新裝，綠葉漸褪桃紅色的花滿開枝頭使得新北市的街頭染上浪漫氣息。在接進入秋之際，也能欣賞新北市的「嬌豔美人」！

美人樹，又稱美人櫻、酒瓶木棉、絲棉樹或酩酊樹等，由於它的樹型既可賞花又可遮蔭，是常見的景觀行道樹種，在新北市淡水區、新莊區、板橋區、樹林區、蘆洲區及三重區等皆有栽種，總數逾500棵。它的花期通常為夏秋交替之際或入秋以後，盛開時花多葉少，桃紅色花朵十分美麗搶眼。

美人樹與同屬木棉科的落葉喬木—又稱英雄樹的木棉，外型十分相似；英雄樹幹較為粗壯，美人樹則稍纖細、樹幹綠色皮帶刺，英雄樹在春天時綻放橘紅色的花朵，而美人樹則在秋天開出粉色的花，就像英雄與美人的對比鮮明確又有各自的風韻，而在新北市板橋雙十路、新莊思源路和淡水北8線等地即為觀賞美人樹的著名景點。

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(中時電子報)

美人樹與同屬木棉科的落葉喬木—又稱英雄樹的木棉，外型十分相似。（新北市景觀處提供）

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