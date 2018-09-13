彰化埔鹽廍子施家300年第1部族譜出版

埔鹽鄉廍子施家第1部族譜出版。（鐘武達攝）

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彰化縣埔鹽鄉廍子施家第1部族譜出版，施家子孫13日在古厝大廳上香稟告祖先。（鐘武達攝）

飲水思源頭！埔鹽鄉廍子村施姓家族因先人手抄的譜牒散佚無法尋源，直到2006年社區施家「百年古井」重現，又因前總統馬英九造訪期勉，終才開啟編纂族譜的行動，歷經6年尋根、考據，《潯海衍派施公華印諡金寶派下族譜》終於出版，施家子孫13日開心上香向祖先稟報好消息。

彰化縣糖廍文化產業協進會總幹事施瑜銘表示，施氏先民是於清朝康熙末年從大陸移民台灣開墾，後來定居埔鹽鄉瓦瑤村，並於廍子村建立糖廍，糖廍拆除後，施金寶（華印）的後代在原地改建住屋定居，一直到現在。

享祀人施華印管委會主委施守仁說，祖先來台300多年，派下子孫瓜瓞綿延，卻常為了無族譜可溯源而遺憾！2006年社區發起「百年古井活水再現」活動，後來馬英九前總統造訪社區巡視再造成果時，肯定施家飲水思源的美德，這讓施家子孫編篡族譜的念頭化為實際行動。

2013年施家後代重組享祀人施華印管理委員會，編纂族譜的提議獲得一呼百應，隨即委請文史專家蔣敏全籌組編纂小組展開追根溯源的編纂工程，包括組團赴大陸謁祖、台南尋根、宗支尋源等等，耗時6年。

300年第1次印刷的族譜出版，是廍子施氏家族的大事，為此13日是特地邀請蔣敏全與族親在古厝舉行族譜出版說明會，同時也向祖先稟報「施家的族譜完成了」。

(中時 )

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