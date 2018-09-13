影射川普是大反派薩諾斯？ 印尼總統以「復仇者聯盟3」比喻全球貿易戰

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印尼總統佐科威昨天在世界經濟論壇東協峰會，以「復仇者聯盟3」比喻全球貿易戰，強調他和他的復仇者夥伴已準備好，防止薩諾斯消滅世界一半的人口。

世界經濟論壇東協峰會（WEF－ASEAN）正在河內舉行。佐科威出席，當著大陸、越南、緬甸、泰國及新加坡等各國領袖面前指出，自1930年代經濟大蕭條以來，像現在這樣激烈的貿易戰前所未見。

佐科威引用今年漫威影業熱賣的超級英雄大片「復仇者聯盟3：無限之戰」來比喻全球貿易戰，「當今的經濟形勢正在將我們引向無限戰爭」，而貿易戰只會阻礙全球經濟發展。

不過，佐科威說：「請放心，我和我的復仇者夥伴們已經做好準備，防止薩諾斯（Thanos）消滅世界上一半的人口。」

薩諾斯是復仇者聯盟電影裡的大反派，他為了解決有限資源無法應付不斷成長的人口，消滅虛擬宇宙裡的一半生命。佐科威提到電影裡大反派薩諾斯時，台下哄堂大笑。

佐科威表示，電影中世界資源有限的假設是錯的，他認為科技讓人們得以拓展資源。他未點名美國或其他國家就是他口中的「薩諾斯」。他說，薩諾斯不是特定的個人，「薩諾斯就在我們之中」。

佐科威強調，電影大反派薩諾斯主張為了成功，其他人就必須要投降，此一想法是錯誤的。

(中時 )

翁山蘇姬打破沉默，稱路透記者是…

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