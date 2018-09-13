台大產官學合作 種苗產業升級

台大13日舉行記者會，代理校長郭大維（中）、農友種苗總經理賴三省（右二）、生物資源暨農學院長盧虎生（左二）、農藝系主任林彥蓉（左一）公布此研究成果。（方濬哲攝）

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蔬果收成好不好？如何提高育種效率？種苗的選擇是關鍵因素，台灣大學農藝學系及農友種苗公司13日成果發表會，以非基因改造的「分子輔助育種」培育出抗細菌性果斑病西瓜品系、抗黃化捲葉病番茄品系、早生性青花菜品系等新品系育種，成果亮麗。

台大農藝系研究團隊的青花菜研究成果，刊登本期國際知名期刊（Scientific Reports），一開始是由產業拋出現代育種面臨的問題，政府出研究經費，再由學校提出解決方案，除了提升台灣種苗產業的國際競爭力，也提升學校的研發能量，堪稱產官學合作模式的典範。

此次研究扮演重要角色的台大農藝系副教授胡凱康表示，過去常常會因為環境因素而無法選拔出所有優良性狀，如果能夠辨認基因序列，會有很大幫助。「分子輔助育種」可以讓育種準確度提高、效率提高、時間縮短，例如導入台農61號抽穗期基因到日本越光米，硬度、黏度、光澤等都比日本越光米品質還好。國外企業應用非常多，例如人類使用的糧食和蔬菜作物；國內自從2012年也開始有水稻、青花菜、西瓜、番椒、番茄等案例。

胡凱康說，研究團隊的興趣在於，甚麼機制讓青花菜這種低溫生長的蔬菜，在高溫環境下能夠提早開花？他們發現了控制開花的路徑，而這個發現的意義在於，找到溫帶地方原生作物適應熱帶地方的機制，未來面對全球暖化、高溫下生產作物的困難，這個研究也可以提供參考。

「我們常常面對一個問題：大學要做基礎研究還是應用研究？這個研究就說明了，基礎研究的結果，協助改善應用研究，兩者其實是相輔相成！」胡凱康說。

不過「分子輔助育種」和一般常聽到的基因改造有何不同？農友公司總經理賴三省強調，該公司從未推出採用基因改造的品種；台大生農學院院長盧虎生說明，「分子輔助育種」和基改兩者都是基因體技術，但分子輔助的是傳統育種的雜交技術，用分子標誌來追蹤良好性狀，在其後代精準快速選拔，本來3到6年的育種時間可以減半。

胡凱康也說明，分子標誌不是人為地插入外來基因，而是想盡辦法去探勘，有點像坊間的親子鑑定。

(中時 )

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