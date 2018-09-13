高市客委會輔導文創商店開幕 將為遊客提供文化導覽窗口

2018年09月13日 18:01 中時 林雅惠

客委會主委古秀妃指著佳蓉夫妻創意，感謝她們為永安老街帶來生機。（林雅惠攝）

高雄市政府客家事務委員會輔導的文創商店「果然紅農藝生活」，13日下午2時在高雄市美濃區永安路201號揭牌開幕，吸引眾多人潮共襄盛舉，將為遊客提供品質和深度兼具的文化導覽窗口。

「果然紅農藝生活」經營者蔡佳蓉夫妻原是都市上班族，為了接手家鄉農地成為返鄉青年農夫，多年來致力發展美濃廣林社區農村體驗和藝文活動，有感於造訪美濃遊客常無專人引領只能走馬看花，因此展店為遊客提供深度農村體驗與導覽服務。

「果然紅農藝生活」集結旗美地區返鄉青年和文創業者資源，以「在地文化體驗活動、藝術文創交工站、美濃在地物產和手工藝品、在地無菜單料理」為營運項目，讓遊客進到美濃能夠體驗道地的農耕生活、藝文創作和食農教育。

客委會主委古秀妃說，美濃開庄永安老街是美濃的文化記憶庫，極具文資價值，但近年來隨青年外移，居住人口老化使街區漸形落寞，為復甦老街產業氣象和空間，客委會近3年成功遴選出「美濃啖糕堂」、「草木生活藝術工作室」、「鹿米竹工坊」、「濃夫生活」和「果然紅農藝生活」5間特色店家進駐，她感謝佳蓉夫妻願意在老街開店，為永安老街注入新的活水和生機。

(中時 )