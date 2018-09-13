下雨了！ 一張無人平凡照片 卻讓網友感動按讚

這張照片裡沒有人，卻感動了許多人！（圖/澎湃新聞）

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中時電子報
/綜合報導

一張看起來平凡無奇的住宅照片，這兩天卻在網路上瘋傳、分享，並且感動了無數的網民，紛紛按讚。

照片中，是一幢高樓住宅，天空突然下雨了，樓下住戶不在家，被子還曬在外面，位於中國大陸浙江一處社區四樓住戶，她在自家陽臺的晾衣架上支起了藍色的、白色的、紅色的三把傘，就怕雨水打濕了棉被。

《澎湃新聞》記者找到了這位撐傘的徐姓住戶，她說，那天傍晚我接女兒回到家，剛收完衣服，天下起了毛毛雨。我看到三樓住家的被子還晾在外面，就拿出一把傘，打開，撐在陽臺晾衣杆上，給樓下的被子遮雨。

因為被子比較大，她又拿了一把傘，撐開放在晾衣杆上。雨漸漸下大了，徐看到兩把傘之間有縫隙，又將女兒的小紅傘拿了出來，並發微信讓三樓住戶儘早回家，她說「能擋多少是多少，畢竟是被子，弄濕了就不好。」

報導中說，住在4樓的徐女4年前搬入這處社區，3樓的李姓住戶是後來才搬進來。徐女下班較早，遇到下雨，如果看到樓下的衣被還曬在外面，就會在自家晾衣杆上撐起雨傘。而李女在家休息日，碰到徐夫妻忙晚回家，也會請徐的女兒先到自己家裡來，幫助照顧，兩家人的感情相當融洽。

現在高樓住宅林立，街坊鄰居人情日漸淡薄，有人說平常根本不知道鄰居誰是誰，甚至住對門的住家，直到搬走了還不知道對方姓什麼。因此這一幕，在陽台撐傘幫樓下晾棉被擋雨的照片，被住在對面四樓的住戶用手機拍了下來，發到網路群後，感動了無數的網友，紛紛留言按讚分享。

網友留言：「現在這樣的好鄰居，不多了」、「鄰里間互助互愛是中華民族的傳統美德，點個贊！」、「和諧家園的典範！」、「暖暖的！」、「真的感動於這樣的鄰里之間的關係！」。

(中時電子報)

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