加速永安北溝排水整治 邱志偉持續爭取水利署治水經費挹注

2018年09月13日 17:27 中時 林雅惠

永安區北溝排水沿線聚落地勢較低，且排水還沒完成整治，造成823豪雨永安、永華及新港里淹水盈尺，立委邱志偉8月27日到新港里勘災外，9月12日特邀經濟部水利署、第六河川局等單位在永安區公所召開整治北溝排水改善研商會議。

市府水利局表示，永安區北溝排水系統已經投資整治經費總計約3億5千萬，預計明年底前完成排水路整治長度約2公里，系統內抽水站抽水量可達23.5cms，及橋樑改建8座。由於系統排水路長，永安、永華及新港里都位在排水系統上游，需進一步爭取約1億1千萬元經費完成「永安區永達路排水系統治理工程」及「永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建工程」，淹水改善才能略見成效。

新港里長何應成說，水利局提報的2件工程短期完成後應可舒緩聚落淹水情形，但整治北溝排水系統應該要一勞永逸，一次編足第二期及第三期約6億元的工程經費，加速改善永安區淹水問題。

水利署表示支持市府提出「永安區永達路排水系統治理工程」及「永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建工程」短期改善工程，至於里長建議北溝整治經費一次到位，水利署恐無法單獨籌措如此龐大預算支應。

邱志偉於會議總結，請水利署由前瞻計畫籌措經費，補助水利局加速辦理短期改善工程並納入北溝第二期經費補助，由於再納入第三期工程經費恐過於龐大，請台電公司、中油公司在北溝第二期及第三期經費前瞻無法到位時，應共同研商配合補助工程預算經費，以加速北溝排水全線整治，徹底解決永安淹水問題。

(中時 )