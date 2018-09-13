公民參與SOP訂了不落實 議員舉市場改建案打臉柯P

2018年09月13日 17:54 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲標榜公開透明，市府2016年訂定「台北市政府公共工程落實公民參與制度作業程序」，明定標案超過2億元重大工程需依規定辦理。但議員李慶鋒質疑，第一果菜批發市場改建預算高達140億，卻沒執行公民參與，訂一堆SOP又不落實，還敢對外聲稱公開透明？不料，柯文哲竟辯稱，果菜市場改建案耗時10幾年，根本亂掉了，「不適用這個流程」。

李慶鋒13日在議會總質詢指出，市府設有公共工程落實公民參與制度作業程序，自訂6項流程，包括專案形成、規劃設計和準備等階段，都應納入公民參與，且單一標案超過2億元就需依循該作業程序。

他保守估計，市府各局處起碼有40個案子都適用，但實際上根本沒照程序執行，連研考會都沒研考，果菜市場改建案就是最佳例子，相關資料也是事後才上網，他當場詢問，目前該案依照作業流程走到哪個階段？

柯文哲聽聞直說，超過2億以上案子太多，尤其果菜市場改建案耗時10年，整個都亂掉了，根本不知道在哪個階段，不適用這個流程圖，應當作「個案」處理；反觀雙子星開發是新案，市府從一開始就很重視，之後會請政風處比照雙子星案，將市場改建案放到廉政平台。

不過，李慶鋒對這回答非常不滿意，他質疑，柯市府創造一堆平台和SOP，設置後又不重視、不落實，不僅半途而廢，還另外冒出新機制，只會拿空的作業程序搪塞外界質疑，現在不是一句亂掉了就不用適用，應釐清市場改建案走到哪個階段，補足公民參與機制才對。

他還提到，市府聲稱會把預算上網讓市民監督，但上傳的是決算，而不是原始預算書，民眾只看到結果，無法提供意見，這樣如何發揮監督作用？柯文哲坦言，最重要的是審議過程，否則公開透明沒什麼用，如果資訊不夠，只是開放給民眾看，他們也看不懂。

(中時 )