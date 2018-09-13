背山面水環境清幽 傅崐萁本月25日發監花蓮監獄義舍

2018年09月13日 17:45 中時 許家寧 、中時電子報/ 吳家詮 、中時電子報/

花蓮前縣長傅崐萁官司判刑定讞，可能發監至花蓮監獄義舍。（許家寧攝）

花蓮監獄指出，新收受刑人經一個月的考核後，將分發是工廠作業或雜役等工作。（許家寧攝）

高呼政治迫害的花蓮前縣長傅崐萁（中），近期將發監執行。（許家寧攝）

（18:20更新 增發監日）花蓮地檢署今天下午已核發傳票，通知花蓮前縣長傅崐萁於9月25日上午10時到署執行，傳票已由地檢署派員親送花蓮縣政府，交傅崐萁親自簽收。

花蓮縣長傅崐萁炒股官司全案定讞，傅確定要服8月徒刑，花檢署啟動防逃機制，至於何時入監﹖花檢指出，這一、兩天將發出傳票通知發監執行，戶籍所在地的花蓮監獄表示，新收受刑人都分發至「義舍」，原則2人1房，最快過年前就能夠懇親會面。

花蓮監獄祕書王恩先表示，傅屆時先報到核定身份，再進行身體、健康檢查，「程序與一般人一樣」，在理髮、更衣、照相、編號後，新收容人都會配置到義舍，原則上兩人一間，教化科進行為期1個月的考核，將視考核情形，分配工廠作業或是清潔雜役等工作。

至於監獄大致生活樣貌，王恩先指出，受刑人每天一早6點50分就要起床，7點半開始早餐，8點半點名完畢，之後有集體教誨、專書研讀課程，每天則各有10分鐘讓收容人運動與抽菸時間，晚餐點名過後，可以在房內活動與自習，9點準時就寢，生活非常規律。

花蓮地檢署檢察官王怡仁說，今天將會開出傳票傳喚傅入監執行，在執行時間前，也派請警察嚴密掌握傅行蹤，王怡仁表示，因傅被判6月以上徒刑，原則上會在花蓮監獄執行，報到後就立即發監執行，除非被告提出極具說服力的證據聲請延緩執行。

花監表示，花蓮監獄背山面水、四周環境清幽，適合收容人清心潛省，而且三節都會舉辦懇親會，讓受刑人一解思親之苦，中秋節懇親活動預計在20日舉辦，傅即使入監也不符懇親資格，若獄中表現正常的話，最快明年春節就可申請和家人懇親。

(中時 )