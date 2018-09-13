女神卡卡御用潮牌CHRISTIAN DADA 今晚登台

2018年09月13日 18:02 中時 陶福媛

以京都傳統織錦的「西陣織」裁製的CHRISTIAN DADA套裝，東西合璧、古今融合。（CHRISTIAN DADA提供）

主張「反時尚」的CHRISTIAN DADA，以舊碎布拼成的大衣，最具代表性。（CHRISTIAN DADA提供）

CHRISTIAN DADA品牌創始人Masanori Morikawa特地來台主持開幕剪綵。（CHRISTIAN DADA提供）。

女神卡卡、Gigi Hadid、蔡依林、潘瑋柏等名人的御用潮牌CHRISTIAN DADA今日正式登台，落腳文華東方酒店，韓國天團BIGBANG成員勝利、女星DARA今晚將專程來台剪綵，而且是不收出席費用友情相挺，足見對CHRISTIAN DADA的忠誠愛戴。

CHRISTIAN DADA創立迄今不到8年，台北旗艦店是繼東京店之後的全球第二家專賣店，品牌創始人Masanori Morikawa特地來台主持開幕剪綵，並將他獨到的時尚哲學融入店內裝潢中，例如抹上砂漿、不規則竄出的牆面，即是想營造荒廢未完成的效果，體現日本「侘寂」(Wabi-Sabi）的境界。

提起「CHRISTIAN DADA」品牌源由，Masanori Morikawa笑說，，巴黎時尚巨擘Christian Dior、Christian Lacroix都有「CHRISTIAN」，因此有向大師致敬的意思，而「Dada」則是他熱愛的達達主義，代表「反藝術」、「反時尚」的反叛思想，兩者合一就成為品牌名稱。

今年CHRISTIAN DADA秋冬新裝，Masanori Morikawa以大衛林區的電影作品和畫作為靈感，其中《藍絲絨》的紅玫瑰更成為這一季的主要ICON ，其中他最喜愛以京都「西陣織」裁製的套裝，是日本傳統工藝大師將大衛林區畫作的螺旋風格融入織錦當中，東西合璧、古今融合，饒富趣味。

此外，CHRISTIAN DADA也與運動品牌Kappa合作推出聯名系列，也在店上搶先上架，並為台灣粉絲推出一系列獨家限量商品。

(中時 )