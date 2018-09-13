韓國瑜與大寮林園邱于軒黏踢踢！ 合體戰車上路太吸睛

圖／邱于軒 提供

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中時電子報
綜合報導

隨著年底選戰越來越近，韓國瑜的聲勢也隨著一波波「空戰議題」而水漲船高！

國民黨本次高雄市的「母雞」強，讓參選黨籍議員參選人紛紛推出和韓國瑜的合體文宣，希望能藉此拉抬聲勢!

其中和韓國瑜黏著度最高的就是大寮、林園市議員參選人邱于軒，幾乎所有的文宣和看板都是兩人合體，也讓在地民眾在討論選情時市長想到韓國瑜，議員就聯想到邱于軒!其中韓國于和邱于軒合體的戰車，由於顏色鮮豔且喇叭聲音宏亮，海報上除兩人合照連韓國瑜「打造高雄、全台首富」的標語都有，吸引民眾熱議！吸睛度十足。

圖／邱于軒 提供

邱于軒表示：韓國瑜一開始由於知名度不足，常有民眾拿著兩人合體文宣說:邱于軒的老公為何是位禿頭？讓人啼笑皆非!但韓國瑜成功以空戰奇襲，讓對手自亂陣腳，再加上民進黨中央施政不利，現在雙方選情已拉鋸到五五波，隨時有翻盤的可能！韓國瑜是國民黨20年來最有可能搶下高雄市市長寶座的候選人！

兩人的合體戰車也於今(11日)正式上路，民眾看到氣勢如虹的邱于軒「讚」車紛紛熱情為兩人加油打氣，顯示民眾求新求變的決心！邱于軒在車上懇託，希望大寮、林園的市議員也能「求新求變」，未來－韓國瑜一票、邱于軒一票！

(中時電子報)

圖／邱于軒 提供
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