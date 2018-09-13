女情報員大陸殉職 死亡時間竟相差32年 撫卹金怎算？

示意圖/中時資料照。

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62年前年僅19歲的女情報員閻獻君，由軍事情報局派往大陸從事敵後工作，自此音訊全無，42年後，國防部通知家屬說閻女作戰死亡，但死亡時間卻一變再變1967年、1987年、1999年都有，因死亡時間不同，造成撫卹金計算基礎最多相差32年，閻家人因此提出國賠訴訟請求給付差額。台北地院更一審判國防部應賠償77萬多元。本案可上訴。

法官認為國防部應負國賠責任的理由，在於國防部所屬公務員怠於注意，遲未依法查明閻獻君視同作戰死亡的日期並發放撫卹金，至閻母2007年1月10日死亡時，仍未發放撫卹金，自屬國家賠償法第2條第2項後段所稱「公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害」，應負國賠責任。

閻獻君是大陳義胞，已在2011年中華民國建國一百年時，被核定為烈士，入祀淡水忠烈祠。

她是在1955年被軍情局吸收為諜報隊情報員，隔年派赴香港、大陸敵後，最早與家人偶有聯絡，還曾寄照片回家，之後全無音訊，閻母也未再收到國防部匯來的女兒薪餉，經家屬多次申請在職證明，軍情局才核發證書，表示閻獻君仍是現役上尉，並在1986年製發閻女榮民證、補證給閻母，還續發薪餉。

直到1998年，國防部通知閻家，指閻獻君已在1987年在特區作戰死亡，要核發閻母撫卹金，但隔年又更正，指作戰死亡時間為1967年。因軍方核定的死亡年份，分別使閻獻君服役年資少了12年、32年，使撫卹金嚴重縮水，閻母就提訴願和訴訟請求確認，2000年行政法院判閻母勝訴，命國防部先查明何時死亡再撫卹，但閻母等不到官司確定，就在2007年去世，仍無結果，官司由兒子接手，最高行政法最後依國防部資料，認定閻女1998年失蹤後隔年死亡，判國防部應補發318萬元撫卹金差額確定。

但閻女弟弟等家屬認為，國防部直到2010才更正姊姊死亡時間，距離最早告知時間已差12年，致使撫卹金遺產差額利息、少算170萬餘元，另案提出國賠訴訟；一審雖全額判准，但國防部上訴後，二審認訴訟程序具重大瑕疪，發回更審。

北院更一審認定，閻母生前並未主張爭取賠償撫卹金差額利息，因此差額利息應以閻母2007年1月10日死亡後算至國防部2011年11月22日為準，共計4年又317日，判賠77萬4699元。

(中時 )

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