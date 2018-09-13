台中》林佳龍被爆「要公務員動員拉票」 盧秀燕：請自重！

2018年09月13日 18:19 中時 陳世宗

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，公務員本應依法行政，呼籲國民黨勿片面解讀，以正面的價值爭取市民認可。（陳世宗翻攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕，13日針對台中市長林佳龍被爆在「區長工作群組」要求公務人員為其「拼選舉」；盧秀燕批林佳龍是「天欽佳龍」濫用職權；呼籲蔡英文總統管管林佳龍，否則就連陳水扁都不如！市府回應並呼籲國民黨勿片面解讀，以正面價值爭取市民認可。

國民黨台中市長參選人盧秀燕13日於市議會偕同立委江啟臣等聯合舉行記者會，要求林佳龍向台中市民交代，並應跟廣大公務人員道歉，並呼籲檢調及監察院介入調查。

盧秀燕表示，12日台灣才出現一個張天欽，13日就出現另一個比張天欽有過之無不及的「天欽佳龍」；全國在民進黨政府主政下，恐怕有更多違反行政中立、濫用行政資源的「張天欽們」，嚴重影響到市民對政府的信任和對公務員看法。

盧秀燕說，如果她擔任市長跟林佳龍相反，「我不會叫公務人員幫我拉5萬票，我會想辦法幫每個家庭增加5萬元收入，這才是一位市長該想的事情。」促轉會張天欽的選舉操作事件是見義勇為公務人員爆料而出，林佳龍也是因太多公務人員無法接受遂爆料。

盧秀燕競總主委江啟臣強調，林佳龍公然要求公務員放下公務幫忙輔選，已明顯違反《公務人員行政中立法》第3條、《刑法》第131條，以及《公務人員懲戒法》第2條，呼籲公務員不要配合誤觸法網；要求監察院與檢調應該立即調查，還給公務員一個公道。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，公務員本應依法行政，區長就是「小市長」，林市長跟區長會對區里及基層業務做直接溝通，市長期待政務官及各區首長應就其政策及政績辯護；讓市民了解市府政策推動及未來方向願景，以市政成果來獲得市民認可。

(中時 )