夭壽！ 開心農場還有登革熱孳生源 中市對三地主開罰

台中市衛生局加強孳生源巡檢，要求民眾一定要清理環境，清除積水容器。（馮惠宜攝）

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台中市衛生局加強孳生源巡檢，要求民眾一定要清理環境，清除積水容器。（馮惠宜攝）

台中市登革熱疫情未見退燒，台中市衛生局加強各區孳生源清除，訝然在此波疫情爆發原點發現多處積水容器還有病媒蚊以及其幼蟲，衛生局也針對開心農場三位地主各開罰1萬元，另，防疫人員也在西區一病例鄰近發現積水容器裏就藏有病媒蚊卻未自行清除，對該戶依法開罰3千元。

台中市8月21日爆發大里開心農場登革熱群聚感染，迄9月13日累計出現62例，感染人數居全國之冠，高風險區也從單一開心農場擴散成多個行政區里，台中市衛生局雖拉高防疫層級，擴大環境清理及噴藥防治；未料日前衛生局再回到開心農場檢試，竟發現仍有多個積水容器未清理，裏頭還找得到病媒蚊幼蟲，立即找到3名地主限期改善仍不從，11日開出各1萬元的罰款。

另，衛生局也在西區一確診個案周遭一家診所前植栽發現有積水，且發現病媒蚊，對該診所也開出3千元罰款的罰單。

台中市衛生局指出，面對登革熱疫情，清除孳生源最重要，籲民眾確實做好「巡、倒、清、刷」，衛生局也將對各區髒亂點加重開罰，若經稽查發現有孳生點清除不完全，將開罰3000元至1萬5000元，呼籲全民總動員，與市府一起努力，協助徹底清除孳生源。

(中時 )

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