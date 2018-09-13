精品鍋物推「寵溺式服務」 不動手也能吃飽又吃巧

2018年09月13日 18:03 中時 徐力剛

餐飲界高顏值姊弟聯手打造「橘色新光A9館」，橘色餐飲集團執行長袁保華（圖左）、袁悅苓（圖右）。（圖片提供／橘色餐飲）

「頂級日本松板和牛套餐」肉質軟嫩細膩，售價4200元＋10％／套。（徐力剛攝）

「活龍蝦雙人套餐」內含肉品乙份，同時品嘗海陸雙享受，售價4800元＋10％／套。（徐力剛攝）

嚴選「活龍蝦」肉質Q彈有嚼勁。（徐力剛攝）

「御海海鮮單人套餐」單人用餐不寂寞，售價1680元＋10％／套。（徐力剛攝）

調酒「芝麻開門Open Sesame」以冰碗盛裝湯圓，混搭口感刺激味蕾，售價400元＋10％／杯。（徐力剛攝）

特製調酒「紫色戀人」口感清爽無負擔，售價400元＋10％／杯。（徐力剛攝）

餐廳使用北海道進口整隻「鱈場蟹」入饌，大海滋味濃郁。（徐力剛攝）

「單人鍋獨享區」設有9席座位，一個人也能大啖美食。（徐力剛攝）

「酒吧區」現場由Bartender駐點，提供各式特調飲品服務。（徐力剛攝）

精品級鍋物「橘色涮涮屋」再開新門市，落腳新光三越A9館7樓，首度跳脫獨立店面模式進駐百貨，插旗信義美食一級戰區，即日起試營運，9月16日正式開幕。

橘色新光A9館以木質調為主視覺色系，搭配柔和燈光，展現低調沈穩風格，希望提供消費者「家」的感覺。特別邀請日本建築師丹下憲孝操刀設計，以「竹林」為靈感繆思，運用金屬元素呈現橘色的典雅精緻，描繪出「竹林中高檔涮涮屋」意象。

室內空間寬敞舒適，分為獨立包廂、半開放隔簾式包廂及吧台單人鍋區，最多可同時容納60席座位數，平均客單價落在1600元上下;橘色新光A9館延續品牌特色，特色「寵溺式」服務，深受女性消費者喜愛，專人桌邊涮肉服務，可盡情與好友閒話家常，或海鮮上桌時由專人去殼，大啖美味料理不沾手，提供賓客絕佳品飲體驗。

餐廳看準深夜食堂商機，攜手餐酒館「Abrazo Bistro」合作，推出橘色新光A9館限定酒單，更將營業時間延長至凌晨12時，下班後小酌一杯，搭配鍋物美饌，人生一大享受。全新調酒「Lucky Orange大橘大利」，以伏特加、清酒為基底，加入果香濃郁柑橘酒調味，佐以綿密芒果泥與牛奶點綴，初嚐柑橘特有香氣充斥口中，甜而不膩口感喚醒沈睡味蕾。

特調「海明威黛綺麗Hemingway Daiquiri」在蘭姆酒中加入新鮮葡萄柚汁提味，中和酒體強烈風味，建議搭配美味松阪豬品嘗滋味一絕。喜愛海鮮饕客不可錯過「摩斯密碼Morse Code」調酒，精選琴酒混合柚子酒製作，清爽口感與海鮮甘甜風味融合，口感豐富有層次。

橘色餐飲集團執行長袁保華（Kevin）表示，橘色涮涮屋創立至今18年，多年來堅持以頂級食材搭配細膩日式服務，提供良好用餐體驗，全新「橘色新光A9館」看準百貨既有客群與停車優勢，跨界攜手Abrazo Bistro合作，現場駐點Bartender為客人調製特色飲品，滿足大家口腹之慾。

袁保華進一步分享，橘色新光A9館地理位置絕佳，晚間來到餐廳享受珍饈美饌，品嘗特製調酒，希望提供消費者「舒適」的聚會場所。

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(中時 )